¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÇÄÔ´õÈþ¤ÎÌ¼¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ(17)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿à¤Ø¤½½Ð¤·¥³¡¼¥Çá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤Î¥è¥¢¥¸¥ç¥ó¡ª¡ªÈþÌ£¤·¤¹¤®¤¿ÀäÂÐ¤Þ¤¿¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¥¢¥¤¥¹¡Ö¥è¥¢¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¼ê¤Ë»ý¤ÄÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤ÎÇò¤Î¥¥ã¥ß¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¡¢¹õ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Î2000Ç¯º¢¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿ÄÌ¾Î¡ÖY2K¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ø¤½¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¡¼¤Þ¤¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡¼¡×¡Ö¥¥é¥¥éJKÀ¸³è¡×¡ÖÆóÀ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÍÆ»Ñ¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È°ì°®¤ê¡×¡Ö17ºÐº¢¤È¸À¤¨¤ÐÁá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¿§¡¹ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Á¤ã¤¦»þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÃÈ¤«¤¤ÌÜ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´õ¶õ¤ÏÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÄÔ¤ÎÄ¹½÷¡£2024Ç¯¤Î17ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¡¢½é¤á¤Æ´é¤ò¸ø³«¡£³Æ¼ïSNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£