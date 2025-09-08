¸å¤í¤ËÆó½Å¤ÎÆú¤¬¡Ä¡Ö¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×ÇÐÍ¥¤¬¹Ã»Ò±àÅÐ¾ì¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¶»¤Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç
¡¡¼¡´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¼Ô¤¬Æú¤Î²Í¤«¤ë¹Ã»Ò±à¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¶»¤Ë¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡½¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×(ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì)¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬Éô¤¿¤«¤·(53)¡£¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¤·¡¢¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤·¤Æ¿²¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Åº¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æó½Å¤ÎÆú¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅê¤²Êý¤¬¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÌîµå¾¯Ç¯¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¸å¤í¤Ë¤Ï¥À¥Ö¥ë¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡£¤Ð¤±¤Ð¤±¥Ò¥Ã¥È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¡£Â¸ºß´¶È´·²¡×¤Ê¤É±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£