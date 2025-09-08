¡Ö¥ì¥¢¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¤«¤È¡Ä¡×À¯Å¨¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤È¹¾¸Í¾ë¤ÎÌû²÷¤ÊÌÌ¡¹¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï´¿´î
²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹2¿Í¤¬¾Ð´é¤Ç
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡ÖÅÄ¾Â°Õ¼¡¤È¹¾¸Í¾ë¤ÎÌû²÷¤ÊÌÌ¡¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÄ®Êô¹Ô¡¦¶ÊÊ¥·ÊÁ²Ìò¡¢Ê¿ÅÄ¹ÌÀ¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Äê¿®¤µ¤ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Ç¤ÏÀ¯Å¨¤È¤·¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤È¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤¬¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö°Õ¼¡¤µ¤ó¤ÈÄê¿®¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¥ì¥¢¤¹¤®¤Æ¹¬¤»¡×¡Ö²¿¡¢¤³¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¿ÍÃ£¡£²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö°ì½Ö¡¢¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤«¤È¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢½Å¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ËÍè¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£