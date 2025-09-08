来年から始まる自転車の悪質な交通違反への「青切符」導入を前に、警察庁は取り締まりの考え方などをまとめた「自転車ルールブック」を公表しました。どのような違反に反則金が科されるのかなどについて、まとめました。

「ながらスマホ」は１万２０００円の反則金

来年４月より、自転車の悪質な交通違反に対し、「青切符」の交付が始まります。これまで車などの交通違反に適用されてきたこの制度は、今後は１６歳以上の自転車利用者も対象となります。

こうした中、警察庁は取り締まりの考え方などをまとめた「自転車ルールブック」を公表しました。悪質性や危険性が低い違反は、基本的に現場での指導警告で対応するとしています。

一方、スマートフォンを操作しながらの運転は重大な事故につながる可能性が高いため、警告なしで直ちに青切符の対象となり、１万２０００円の反則金が科せられます。

街中では、信号無視をする自転車や、スマートフォンを操作しながら運転する人などが多く見られます。街で話を聞くと、犬の散歩中に自転車の接近に注意を払う人や、傘をさして運転する人を見て危険を感じるという声もありました。

取り締まりは、朝の通勤・通学の時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に、重点的に行われるということです。

来年４月から導入「青切符」とは？

自転車の違反行為に対する現在の取り締まりは、酒酔い運転や酒気帯び運転、交通事故など、特に重い違反には刑事手続きが取られますが、それ以外は基本的に指導警告にとどまっています。

来年４月からは、この手続きが変わります。重い違反はこれまで通り刑事手続きとなりますが、それ以外に「青切符」という新たな制度が設けられます。

これは、刑事手続きには至らないものの危険な違反行為に反則金を科すもので、前科はつきません。この制度により、これまで取り締まることが難しかった違反にも対応できるようになります。

「イヤホン着用」や「傘さし運転」も １１３の違反行為が対象

青切符の対象は、原付バイクの免許取得が可能になる年齢であり、最低限の交通ルールの知識があるとされる１６歳以上です。

反則金が科されるのは１１３種類の違反行為が対象で、具体的な金額は以下の通りです。

１万２０００円:スマートフォンを操作しながら運転するなどの「ながら運転」

９０００円：放置駐車違反

６０００円：信号無視、駐停車違反など

５０００円：無灯火、一時不停止、イヤホン着用、傘さし運転など

３０００円：２人乗り、並走、抱っこ運転など

どんな行為が“即反則金”になる？

なぜ今回、ルールブックが作成されたのかというと、特にどのような行為が即座に反則金の対象になるのかを明確化するためです。

反則金が即座に科せられる具体的なケースは以下の通りです。

（１）重大な事故につながるおそれが高い違反：スマートフォンを操作しながらの運転（１万２０００円）、ブレーキのない自転車での運転（５０００円）など

（２）実際に交通への危険や事故の危険が高まっているとき：歩道でスピードを出し、歩行者を立ち止まらせるなどの行為

（３）指導警告に応じない場合：前方に警察官がいるのを認識しているにもかかわらず信号無視をするなど

正しい交通ルールを知っていますか？

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、自分が怪我をするだけでなく、他人に怪我を負わせる、場合によっては命を奪ってしまう可能性もあります。ルールブックには、安全な乗り方についても詳しく書かれています。

意外と知られていない違反行為も多く、例えば「路側帯を走る」という行為も、路側帯の白い線が１本か２本かによって、違反かどうかが決まります。

違反となるのは「２本」の場合。白い線が２本の路側帯は歩行者専用であるため、自転車が通行することは禁止されています。

交通ルールの知識不足が事故につながる可能性もあるため、自転車を利用する人は、警察庁のホームページで公開されているルールブックを事前に確認することが大切です。