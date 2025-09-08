プロ野球2軍・オイシックス新潟アルビレックスBCは、先週末、中日との2連戦に臨みました。6日の第一戦は、投打が噛み合い快勝。この勝利で昨シーズンの勝利数を超えました。



6日の中日とのファーム交流戦。オイシックスの先発は、2019年に中日で開幕投手を務めた新潟市出身の笠原祥太郎。変化球をコーナーに決め、2三振を奪い古巣相手に上々の立ち上がりを見せると、その裏1アウト2塁で3番・知念が、現在リーグ打点王の一打で先制します。その後も得点を追加し迎えた7回、新潟4年目・藤原がライトへのタイムリーを放ち大量8点。投げては5回2失点の笠原の好投にリリーフ陣も応え、9回は守護神・上村が締めてゲームセット。



これで今シーズン42勝とし、18試合を残して去年の勝利数を超えました。