俳優の黒沢年雄（81）が8日、ブログを更新。自民党の石破茂首相が辞任を表明したことを受け、次期政権の閣僚人事について自身の考えを示した。

「自分達で選び、自分達で引きずり落とすの繰り返しが今の自民党」とチクリ。「今のままだったら、誰が総理になっても同じ…」とし、「総理が代わり、閣僚に魅力がなかったら…次の選挙は自民党負けると思う」と推測した。

続けて、「共産主義ではないから、完璧のリーダーは存在しにくい、それには、回りの参謀がリーダーを支え合っていく事だと思う…リーダーひとりでは無理…そのためには、適材適所のプロフェッショナルな人材を選んで頂きたい…党内に居なかったら、他党からでも選んでほしい、それこそが確固たる政治運営に繋がると思います」と持論を展開。

「自民党内に気を使って選んだら、いつまで経っても確固たるチームが出来ない…冷徹な姿勢が必要不可欠」と指摘し、「世界は混沌として何が起きるか想像もつかないのが現実…国と国民のためにも、何事もシビアに対処して頂きたい…似非国民に媚びる政治はやめてほしい…国が滅びる！」と訴えた。