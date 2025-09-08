タレントの辻希美さんが2025年9月7日にYouTubeチャンネルを更新。第5子出産直後の自身の様子を明かした。

「産めば産むほど痛くなるみたい」

25年8月8日第5子次女の出産を発表していた辻さん。9月7日に公開した動画「【産後のリアル】過去一痛い後陣痛に悩まされ訳もわからず涙が...【出産後1日目】」では、産後翌日の朝の自身の様子を映した。表情はやや暗く、「めちゃくちゃむくんでる」と、顔や手がむくんでしまっていることを嘆いていた。

さらに、「夜中、後陣痛がやばくて」と、出産後の痛みがかなり激しかったという。「陣痛並みに痛すぎて」と明かした辻さんは、涙を流しながら、「やっぱり産めば産むほど痛くなるみたいで、今回はもうびっくりするくらい痛い。めちゃくちゃ痛い......。波がある、すごく。本当に陣痛みたいに、急に痛くなってちょっと和らいで」と産後のリアルを語っていた。

その後も涙をティッシュで押さえながら、「産後って結構情緒不安定みたいな感じになっちゃうよね。わけも分からず涙が出てくる......」「お腹が痛い。腰が痛い」と話していた。

「せっかく無痛（分娩）で出産できたのに...」

一方、お産そのものについては「スムーズだった」とのこと。「お尻も裂けることなく、切ることもなく」と明かしつつも、力みの反動でお尻や上半身が筋肉痛になったと話していた。

辻さんは「いつまでこれは後陣痛が続くんだろうか？」とうなだれつつ、「またもうひとり産まれるんじゃないかっていうくらい痛かった......」と後陣痛の痛みを表現。

なお、長女の希空さんの出産時は後陣痛は「ほとんどなかった」といい、「せっかく無痛（分娩）で出産できたのに......。これ、母乳あげ始めたらもっと痛いんだよ」。今回、麻酔を使用した計画無痛分娩だったというが、それ以外の痛みが激しいことを明かしていた。

この動画のコメント欄には、「出産にも育児にも何人目でも余裕なんて無い。それがよくわかる動画でした」「我慢強い辻ちゃんがこれだけ泣いてたり辛いっていうの本当に辛いんだと思う」「いつもパワフルな辻ちゃんが泣いてるのこっちまで泣ける」という声が集まっていた。