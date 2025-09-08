テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限がレジスタンス
149.13 エンベロープ1%上限（10日間）
148.83 200日移動平均
148.62 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.21 現値
147.90 一目均衡表・転換線
147.68 一目均衡表・基準線
147.66 21日移動平均
147.66 10日移動平均
147.60 一目均衡表・雲（上限）
146.71 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.52 一目均衡表・雲（下限）
146.18 エンベロープ1%下限（10日間）
145.89 100日移動平均
高値はボリンジャーバンド2シグマ上限手前の148.58となっている。この後も同水準がレジスタンス（上値抵抗線）として作用
