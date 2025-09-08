149.13　エンベロープ1%上限（10日間）
148.83　200日移動平均
148.62　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.21　現値
147.90　一目均衡表・転換線
147.68　一目均衡表・基準線
147.66　21日移動平均
147.66　10日移動平均
147.60　一目均衡表・雲（上限）
146.71　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.52　一目均衡表・雲（下限）
146.18　エンベロープ1%下限（10日間）
145.89　100日移動平均

高値はボリンジャーバンド2シグマ上限手前の148.58となっている。この後も同水準がレジスタンス（上値抵抗線）として作用