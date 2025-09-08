◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)

バレーボール女子世界選手権は7日、大会最終日に3位決定戦と決勝が行われました。

日本はブラジルとの3位決定戦に臨み、セットカウント0-2から追いつき最終セットまでもつれるも、フルセットの末に2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)で敗戦。日本は2010大会以来15年ぶりのメダルに届かず、チームトップ34得点の佐藤淑乃選手や23得点のキャプテン石川真佑選手らがコート上で涙を流しました。今季はネーションズリーグ(VNL)、世界選手権ともに4位で終わっています。



決勝では世界1位のイタリアがトルコに3-2(25-23、13-25、26-24、19-25、15-8)のフルセットの末に勝利。今大会イタリアは予選から1試合も落とさず全勝で頂点に勝ち上がりました。これで昨年のパリオリンピック、今年のネーションズリーグに続いて、国際大会で優勝を飾っています。

▽日本の今大会成績

【予選ラウンド】

○3-0 カメルーン

○3-2 ウクライナ

○3-1 セルビア

【決勝ラウンド】

○3-0 タイ(1回戦)

○3-2 オランダ(準々決勝)

●1-3 トルコ(準決勝)

●2-3 ブラジル(3位決定戦)

▽決勝ラウンド日程＆結果

【1回戦】

オランダ 3-2 セルビア

日本 3-0 タイ

イタリア 3-0 ドイツ

ポーランド 3-2 ベルギー

フランス 3-1 中国

ブラジル 3-1 ドミニカ共和国

アメリカ 3-0 カナダ

トルコ 3-0 スロベニア

【準々決勝】

日本 3-2 オランダ

イタリア 3-0 ポーランド

ブラジル 3-0 フランス

トルコ 3-1 アメリカ

【準決勝】

トルコ 3-1 日本

イタリア 3-2 ブラジル

【3位決定戦】

ブラジル 3-2 日本

【決勝】イタリア 3-2 トルコ