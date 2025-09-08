【バレー女子】日本はメダル届かず涙の4位 イタリアが五輪、VNLに続き世界選手権も優勝
◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)
バレーボール女子世界選手権は7日、大会最終日に3位決定戦と決勝が行われました。
日本はブラジルとの3位決定戦に臨み、セットカウント0-2から追いつき最終セットまでもつれるも、フルセットの末に2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)で敗戦。日本は2010大会以来15年ぶりのメダルに届かず、チームトップ34得点の佐藤淑乃選手や23得点のキャプテン石川真佑選手らがコート上で涙を流しました。今季はネーションズリーグ(VNL)、世界選手権ともに4位で終わっています。
決勝では世界1位のイタリアがトルコに3-2(25-23、13-25、26-24、19-25、15-8)のフルセットの末に勝利。今大会イタリアは予選から1試合も落とさず全勝で頂点に勝ち上がりました。これで昨年のパリオリンピック、今年のネーションズリーグに続いて、国際大会で優勝を飾っています。
▽日本の今大会成績
【予選ラウンド】
○3-0 カメルーン
○3-2 ウクライナ
○3-1 セルビア
【決勝ラウンド】
○3-0 タイ(1回戦)
○3-2 オランダ(準々決勝)
●1-3 トルコ(準決勝)
●2-3 ブラジル(3位決定戦)
▽決勝ラウンド日程＆結果
【1回戦】
オランダ 3-2 セルビア
日本 3-0 タイ
イタリア 3-0 ドイツ
ポーランド 3-2 ベルギー
フランス 3-1 中国
ブラジル 3-1 ドミニカ共和国
アメリカ 3-0 カナダ
トルコ 3-0 スロベニア
【準々決勝】
日本 3-2 オランダ
イタリア 3-0 ポーランド
ブラジル 3-0 フランス
トルコ 3-1 アメリカ
【準決勝】
トルコ 3-1 日本
イタリア 3-2 ブラジル
【3位決定戦】
ブラジル 3-2 日本
イタリア 3-2 トルコ