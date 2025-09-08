◇京滋大学野球秋季リーグ第2節1回戦 花園大3―2大谷大（2025年9月8日 太陽が丘球場）

京滋大学野球の秋季リーグ第2節1回戦が8日に行われ、花園大が大谷大を3―2で下して先勝した。

今秋ドラフト上位候補に挙がる最速155キロ右腕の藤原聡大（4年）が5回無安打無失点と圧巻の投球を披露した。

NPBスカウトのスピードガンで最速154キロを計測し、許した出塁は四球と失策による打者2人のみ。初回を3者連続三振で滑り出すなど、打者17人に対して10奪三振を数えるなど寄せ付けなかった。

次回登板が中5日となる可能性があることから、当初の予定通り5回で交代。「早いカウントで追い込み、早めに勝負するという課題はクリアできつつある。三振に関係なく3球で勝負すると決めているので、その結果として三振が増え、球数を減らすことができたのではないかと思います」とうなずいた。

球場ではNPB9球団のスカウトが集結。西武は6人態勢、巨人は4人態勢を敷くなど複数球団の編成幹部クラスが視察に訪れた。

巨人の水野雄仁編成本部長代理は「素晴らしい球を投げていた。直球も変化球も言うことがない。（ドラフト上位候補の投手と）比べても双璧をなしている。上位候補でしょう」と言及し、ヤクルトの小川淳司GMは「投球フォームが素晴らしい。そのような言葉しか出てこない。上位候補になると思う」と絶賛した。

◇藤原 聡大（ふじわら・そうた）2003年（平15）11月20日生まれ、三重県伊賀市出身の21歳。小1から阿山ブルーファイヤーズで野球を初めて投手と遊撃手。中学では甲賀リトルシニアに所属。水口（滋賀）では1年秋に背番号6でベンチ入りし、2年秋から背番号1。花園大では1年春からリーグ戦に登板し、2年春に全日本大学野球選手権に出場。50メートル走6秒1、遠投115メートル。1メートル77、75キロ。右投げ右打ち。