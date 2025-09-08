この日を待ってたで――。

プロ野球・阪神タイガースが２年ぶりにセ・リーグ制覇を決めた７日、兵庫県内では喜びの声が相次いだ。２リーグ制となってから、史上最速での優勝。ファンは圧倒的な強さでゴールテープを切った選手たちをたたえ、高らかに「六甲おろし」を歌った。

セ・リーグ制覇へのマジックナンバー「１」で迎えたこの日、ユニホーム姿のファンで埋まったのは尼崎市の居酒屋「尼のトラのおばちゃんの店」。派手な衣装で阪神を応援することで知られる店主の引田孝子さん（８１）と、テレビでのナイター中継に見入った。

序盤から得点を挙げるとボルテージは高まり、リードして迎えた九回の守りでは、二死となると「あと１人」コールが湧き起こった。勝利の瞬間、「よっしゃー」という歓声と拍手で店内は歓喜の渦に。客らは抱き合ったりハイタッチしたりしながら何度も万歳し、くす玉を割って祝った。

昔からのファンという同市の男性（７２）は「何度味わっても、この瞬間は最高。一気に頂点まで突っ走ってほしい」と、優勝を意味する「アレ」の合言葉で日本一となった２年前の再現を期待した。

１９９９年に亡くなった夫の影響でタイガースの熱狂的なファンになった引田さんは、「ほんまに強い。天国で夫も『ようやった』と言っているはず」と感慨にふけった。

「強すぎてびっくり」

阪神タイガースの試合が観戦できる神戸市兵庫区の「タイガースバー イレブン」では、ユニホームを着たファンら約３０人が集まり、声援を送った。

二回に犠飛で先制すると、「よっしゃ」などと歓声が上がり、メガホンをたたいて盛り上がった。回を追うごとに店内の熱気は高まり、集まったファンたちは選手の応援歌を歌うなど、力強く応援した。

優勝が決まると、店内の盛り上がりは最高潮に。六甲おろしを歌い、くす玉を割って優勝の喜びを分かち合った。子供の頃からのファンという神戸市垂水区の女性（６４）は「史上最速での優勝は喜びもひとしお。強すぎてびっくり。日本一までテンションを下げずに気合を入れていってほしい」と話した。