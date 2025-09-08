アメリカ・ニューヨークで現地時間７日、「２０２５ ＭＴＶ Ｖｉｄｅｏ Ｍｕｓｉｃ Ａｗａｒｄｓ Ｍａｉｎ Ｓｈｏｗ」が開催され、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫのロゼ（２８）が２４年１０月にリリースした「ＡＰＴ．」で“ソング・オブ・ザ・イヤー”を、リサ（２８）が２５年２月にリリースした「Ｂｏｒｎ Ａｇａｉｎ」で“ベストＫ-ＰＯＰ賞”を受賞したと、韓国メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。

Ｋ-ＰＯＰアーティストが“ソング・オブ・ザ・イヤー”を受賞したのは、ロゼが初だという。

同メディアは、ロゼが壇上で「信じられない」「私を信じて助けてくれたブルーノ・マーズに、本当に感謝する」「これまで努力が報われた瞬間だから、喜んでこの賞を受け取りたい」とコメントしたことを伝えた。

「ＡＰＴ．」は、ロゼとブルーノ・マーズのデュエットソングで、中毒性のあるリフレインと爽快なリズムが人気を呼び、グローバルヒットを記録した。

一方のリサは“ベストＫ-ＰＯＰ賞”で、ソロ歌手として初の３冠を達成。授賞式にはオンラインで登場し「賞がいただけてとても光栄」「この曲を特別なものにしてくれた、（フィーチャリングの）Ｄｏｊａ Ｃａｔ ＆ ＲＡＹＥに感謝する」「ファンがいなければ受賞は不可能だった、本当にありがとう」と所感を伝えたとした。