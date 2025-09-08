夫の何気ない一言や言い方に違和感を覚えることってありませんか？ もしかするとそれはモラハラかもしれません。早めに対処しないと、モラハラ夫に従い続ける結婚生活になってしまいます……。今回は、何気ない会話で夫がモラハラだとわかった話をご紹介いたします。

柔軟剤でキレる

「ある日、気分転換にと新しい柔軟剤に変えてみたんです。そこまで匂いがきつくないタイプを選んだし、夫も好きそうな香りだと思ったのですが……。朝起きてきた夫があきらかに不機嫌な態度で『柔軟剤変えただろ』と聞いてきました。気づいてくれたことがうれしくて『うん、変えたよ！』『いい匂いだよね！』と言うと、『は？ どこが？』『好きじゃないっていうかクサい』『俺これ無理だから』『柔軟剤買い直して全部洗い直せよ』と言われました。たしかに香りの好みはあると思うけど、全部洗い直せって言い過ぎじゃないですか……？ 普段からこういうエラそうな言動が多いから、もしかしたらモラハラ夫なのかもしれません」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 香害という言葉があるように、香りの好き嫌いはあるため、一緒に生活するなら確認してもらったほうがよかったかもしれません。しかし、洗濯をし直すように要求したり、上から目線な言い方をしたりと、モラハラ発言はそれよりも悪質です！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。