【たべっ子どうぶつLAND】平日限定「招待チケット」もらえる来場者数30万人を突破したお得キャンペーン開催中。

ギンビスのビスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観を楽しめる体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」では、累計来場者数が30万人を突破したことを記念し、2025年9月4日から「祝！30万人ありがとう！大感謝キャンペーン！」を開催しています。

「らいおんくんのひんやりアイスバー」買うと特別なカプセルトイにチャレンジできる

これまで東京ドームシティや横浜・ASOBUILD（アソビル）で開催してきた「たべっ子どうぶつLAND」。来場者数30万人突破を記念し、先着1万人を対象に、平日限定で再び「たべっ子どうぶつLAND」に遊びに行ける招待チケット「平日限定チケット」がプレゼントされます。

当日券を含む入場チケットを購入した人が対象です。チケットを持っていない小学生以下の子どもや招待チケットで入場した人は配布対象外です。そのほかの注意事項は「平日限定チケット」の裏面を確認してください。

また、フードメニュー「らいおんくんのひんやりアイスバー」を1本買うごとに、「ひんやりアイスバーもう1本券」や「フード割引チケット」などが当たる、特別なカプセルトイにチャレンジできます（なくなり次第終了）。

「たべっ子どうぶつLAND」開催概要

期間：7月11日から9月28日まで

営業時間：11時から20時まで（最終受付18時30分）※90分ごとの入れ替え制

場所：ASOBUILD YOKOHAMA COAST（アソビル ヨコハマコースト）／神奈川県横浜市西区高島2-14-9 2階

【一般チケット】

大人（大学生以上）1200円、中高生800円、小学生以下無料

【スペシャルチケット】

共通価格4000円

特典内容：入場チケット（1人分）、ウキウキうきわポーチ（全1種）、＜スペシャルチケット限定＞どうぶつさん2ショット撮影（1回分）

各回、入場制限数に達していない場合のみ会場で当日券を販売します。チケットの購入には「ticketbook」の無料会員登録が必要です。そのほかの注意事項などは「ticketbook」の販売ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

