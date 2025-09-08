10·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª´ÆÆÄ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë¡ß¼ç±é¡¦º´Æ£Âç¼ù
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ßÅì±Ç¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¡¢¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅ´¿Í28¹æ¡×¡Ö»°¹ñ»Ö¡×¡ÖËâË¡»È¤¤¥µ¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²£»³¸÷µ±¤¬1966Ç¯¤«¤é1967Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤ËÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ç¦¼ÔÌ¡²è¡£¡ÖÀÖ±Æ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈôÂÍ¤ÎÇ¦¼Ô¤¬¡¢¡ÖÀÄ±Æ¡×¤éÃç´Ö¤È¶¦¤Ë´ñÁÛÅ·³°¤ÊÇ¦½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ²ø½Ã¤ä°¤ÎÇ¦¼Ô½¸ÃÄ¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÊª¸ì¤À¡£
¤³¤Î¸¶ºî¤ò¼Â¼Ì²½¤·¡¢1967Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâ¤ÎÆÃ»£»þÂå·à¤Ï¡¢Ç¦½Ñ¥Ð¥È¥ë¡¢²ø½Ã¡¦UFO¤Ê¤É¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤Ç¾¼ÏÂ¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¥¯¥®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸½ºß¤ÎÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¡£
¸¶ºîÈ¯É½¤«¤éÌó60Ç¯¡£º£²ó¡¢ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¡£ËÜºî¤Ç¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¡ßº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE¡¿FANTASTICS¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¼«Á³ÂÎ¤Ç»£¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤«¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆËèÆü¡¢¤É¤ó¤Ê¥«¥Ã¥È¤â³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Í¥¤·¤¤ÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡ÖÇ¦½Ñ¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤È¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Å¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ä¡Ô¿·¤·¤¤ÀÖ±Æ¡Õ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¢¡Ìòºî¤ê¤Ç6¥¥íÁýÎÌ¡ª
°ìÊý¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×EXILE¡¿FANTASTICS¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº´Æ£Âç¼ù¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Øaround1/4 ¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¡¢¡ØÎ¥º§¤·¤Ê¤¤ÃË-¥µ¥ìÉ×¤È°²Ç¤ÎñÙ¤·°¦-¡Ù¡Ê2024Ç¯¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Û¤«¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¡Ø£´·î¤Î·¯¡¢¥¹¥Ô¥«¡£¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¾®Àâ¤Î¿ÀÍÍ ·¯¤È¤·¤«ÉÁ¤±¤Ê¤¤Êª¸ì¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¡¢¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤Ç¼ÂÎÏ¤È¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FANTASTICS¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤éÆ²¡¹²ò¶Ø¡£¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤ÏÀÖ±Æ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÀÖ¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¡ÖÇ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¦»¦¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¡£
¡ÖÌò¤Î¤¿¤á¤Ë6¥¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤âÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡×¤È¤¤¤¦»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÇÐÍ¥»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ô´Á¡Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÁê»×Áê°¦¡É¤Î´Ø·¸¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÇ¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¡£³¤³°¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡ª¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢À¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
VFX¤ÇÌ¥¤»¤ë²ø½Ã¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ç¦¼Ô¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÀÖ±Æ¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áü¡¢Àï¹ñ¤Î°Ç¤òÀ¸¤¤ë¼ã¤Ç¦¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õëý¡½¡½¡£±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¡¦ÅÏÊÕÍº²ð¤Ë¤è¤ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¤Îµ¡Èù¤ÈÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬¸÷¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼»þÂå·à¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢¡»°ÃÓ¿ò»Ë¡ÊÁí´ÆÆÄ¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ²½¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤Ç¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë°ìÈÖ¸«¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤â¤Î¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¡¢¡ÔÀÖ±Æ¡Õ¤È¤¤¤¦Ç¦¼Ô¤¬²æ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ËµÞ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿´¤ò¼ÍÈ´¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ç±é¤Îº´Æ£Âç¼ù¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤ò¤ª¶µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢Í¥¤·¤¤ÃË¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¦¼Ô¤Ã¤Æ¡¢»¦¤·¤äÄµÊó³èÆ°¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ô¾ð¡Õ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤ÏÇ¦¼Ô¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤ÊÀÖ±Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¡¢°û¤ßÃç´Ö¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê (¾Ð)¡£Í¥¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºî¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Èà¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
±éµ»ÎÏ¤äÂ¸ºß´¶¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Ç¦¼ÔÁü¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤ËÇ¦¼Ô¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î°ìÈÖ¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Ã±½ã¤Ê´«Á±Ä¨°¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á±°¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê¿§Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¡¼Ô¤¬Á±¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¦¼Ô¤È¤·¤ÆÃ¯¤Ë»Å¤¨¤Æ²¿¤òÀ®¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸½Âå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÍ§Ã£´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ð¥«ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä(¾Ð)¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»þÂå·à¤È¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢ÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È·úÁ°¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËÜ²»¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡ÈËÜ²»¤È·úÁ°¡È¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢Ç¦¼Ô¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ÏÆÃ¼ì¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÇ¦½Ñ¤È¤«¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤È¤«¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Å¨¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ª¡Ô¶âÌÜ¶µ¡Õ¤È¤¤¤¦¶²¤í¤·¤¤½¸ÃÄ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Å¨Â¦¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÀµµÁ¤â¸÷¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¾¯Ç¯¤Îº¢¤ÎÆ´¤ì¤Î¡ÖÀÖ±Æ¤Ï¤³¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ä¤ê½ä¤Ã¤Æº£¡¢¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤ò¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¡¢¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Á°¤ÎÀÖ±Æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¡È»²²Ã¤¹¤ë¡É¡¢¡È°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡É¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¸«¤ë¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡ª¡¡Íè½µ³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²æ¡¹À¤Âå¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸«Êý¤À¤±¤É¡¢¡Ö1½µ´Ö¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¼¡¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¡×¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÉü³è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢20Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢µã¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡º´Æ£Âç¼ù¡ÊÀÖ±ÆÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
60Ç¯Á°¤«¤é¤¢¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â±ÇÁü²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¡¢¤·¤«¤âÀÖ±Æ¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢´î¤Ó¤È¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤ÎÀÖ±Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Þ¤º»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤³¤½É½¸½¤Ç¤¤ëÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ëÀÖ±Æ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç¦¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
Ç¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Î©¤Á»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¡¦»¦¿Ø¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³¤³°¤Î¿Í¤¬¸«¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡ª¡¡¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡½¡½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æü¤´¤í¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅá¤Î°·¤¤Êý¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£½ç¼ê¤ÈµÕ¼ê¤ÎÎ¾Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÀï¤Ã¤¿¤ê¡Äº£²ó¤Î¡ØÀÖ±Æ¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»¦¿Ø¤Î·Î¸Å¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»öÁ°¤ËºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤«¤»¤½¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¡¢»¦¿Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë½¬¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìò¤Î¤¿¤á¤Ë6¥¥íÁýÎÌ¤·¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÎå¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¦¼Ô¤Ã¤Æ¼¼Ä®»þÂå¤È¤«Àï¹ñ»þÂå¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óËÜÅö¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¸¸¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬Ç¦¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤µ¤ò¾Ã¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢²ø½Ã¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÀÖ¿§¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡ÀµµÁ¤ÎÌ£Êý¤È¤·¤Æ°¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¡¢²ø½Ã¤ÈÀï¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ëè²ó¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¨¤ä²ø½Ã¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë²ø½Ã¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¤«¡¢°¦¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤â»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡ÖÀÖ±Æ¤¤¤±¡ª¡¡¤â¤¦¾¯¤·¤À¡ª¡¡´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Å¨¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º´Æ£¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ÆÀÖ±Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¡©
²áµî¤Ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿ÀÖ±Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°ã¤Ã¤¿ÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÀµµÁ´¶¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢ÃÃÏ£¤ä¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¿ÍÊª¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«±Æ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ìÂ²¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¤³¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¼þ°Ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·»µ®Ê¬Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»°ÃÓ´ÆÆÄ¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¤º¤Ã¤È¤´°ì½ï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡´ÆÆÄ¤¬º£¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤¬ºî¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼«Ê¬¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡ª¡¡¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»°ÃÓ¿ò»ËÁü¤¬°ìµ¤¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÊø¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Á¤é¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤â¡Ö»°ÃÓ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ìÃ×ÃÄ·ë´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±é½ÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤É¤³¤Ë¤âÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡È¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦²è¤¬»£¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ê¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤ËºÙ¤«¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÇÐÍ¥»×¤¤¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤Ç¡¢ÃË¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ô´Á¡Õ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Ç°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¡¢Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ëÅ¨¤ä²ø½Ã¤ÎËÉÙ¤µ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¦Ë¡¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¡ÖÀÖ±Æ¡×¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤â¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê²ø½Ã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤ê¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÎáÏÂÈÇ¡ÖÀÖ±Æ¡×¡É¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤ÎÊüÁ÷¤ÎÍâÆü¡¢³Ø¹»¤ä²ñ¼Ò¤ÇÉ¬¤ºÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª