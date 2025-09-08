

相模鉄道の公式グッズストア「SOTETSU GOODS STORE」二俣川（横浜市旭区）が、2025年9月20日(土)にリニューアルオープンします。

これを記念して、限定の「そうにゃん」オリジナルステッカーがもらえるキャンペーンや、花柄がかわいいポーチなどの新作グッズが続々登場。さらに、オリジナルグッズが詰まった「相鉄ハッピーバッグ2025」も300セット限定で用意されますが、こちらは【事前応募・抽選制】となるため注意が必要です。見逃せないキャンペーンや限定グッズの詳細、ハッピーバッグの応募方法などを紹介します。

「そうにゃん」って知ってますか？

「そうにゃん」は相模鉄道の公式キャラクターで、相鉄線沿線に住む“新種のネコ”。2014年に広報担当として入社し、好奇心旺盛で人なつっこい性格が特徴です。誕生日は3月10日で、趣味はカメラや食べ歩き。タヌキに間違えられるのが悩みとされています。

SOTETSU G OODS STOREのイメージ （相鉄Webサイトより）

SOTETSU GOODS STORE 二俣川 リニューアルオープン

相鉄線の二俣川駅構内にある「SOTETSU GOODS STORE」二俣川のリニューアルオープンは、9月20日(土)です。営業時間はリニューアル前と変わらず、平日は11時から20時、土・休日は10時から19時までです。

今回のリニューアルは、商品ラインアップの拡充と、より快適な買い物空間の提供を目的としています。店内レイアウトや陳列棚が再設計され、これまで以上に多くのグッズを展示できるスペースが確保されるほか、利用者の動線も見直され、一度に多くの商品を快適に見ることができるようになります。

リニューアル工事のため、店舗は9月8日(月)から9月19日(金)まで休業となります。

9月20日(土)から2つのキャンペーン

ウェルカムキャンペーン

リニューアルオープン後に来店し、商品を購入した方、先着2,000名にキャンペーン限定デザインの「そうにゃんオリジナルステッカー」が1枚プレゼントされます。

SNSフォローキャンペーン

相模鉄道の公式インスタグラム「もっと相鉄線」をフォローし、その画面をスタッフに提示した方、先着1,000名に、ウェルカムキャンペーンとは別デザインの限定ステッカーが1枚プレゼントされます。

そうにゃん限定グッズも登場

リニューアルを記念した「相鉄ハッピーバッグ2025」が、300セット限定で販売されます。オリジナルのそうにゃんデザインバッグに、人気の相鉄グッズやそうにゃんグッズが詰め合わせになっており、価格は5,000円（税込み）です 。

300セット限定「相鉄ハッピーバッグ2025」の購入方法

このハッピーバッグは、店頭での先着販売ではなく、【事前応募・抽選制】となります。

・応募期間：2025年9月8日(月) 10時から9月15日(月) 18時まで。

・応募方法：専用の応募フォームから申し込みます（Yahoo! JAPAN IDが必要です）。応募者多数の場合は抽選となります。

・当選発表：9月17日(水) 13時から順次、応募したYahoo! JAPAN IDのアカウントへメッセージで通知されます。

・購入期間： 当選者は、9月20日(土)から9月30日(火)までの間に、「SOTETSU GOODS STORE」二俣川の店頭で購入できます。

新商品・そうにゃんオリジナルグッズも発売に！

また、9月20日には花柄ポーチやショルダーバッグなど5商品、26日にはモバイルスタンドなど2商品が新たに発売される予定です。

そうにゃん花柄ポーチ（左）と、そうにゃん花柄ナルゲンボトル（右）

相鉄は2019年11月にJR東日本との直通運転を開始し、海老名から新宿まで乗り換えなしで結ばれました。さらに2023年3月には相鉄新横浜線と東急新横浜線が開通し、東急東横線や目黒線へも直通が可能となり、東京西部へのアクセスが広がりました。

より見やすく、買いやすくなって生まれ変わる「SOTETSU GOODS STORE」二俣川。リニューアルを記念した限定キャンペーンや、ここでしか手に入らない新作グッズの数々は、長年のファンはもちろん、最近相鉄線に興味を持った方も楽しめるものばかりです。

特に「相鉄ハッピーバッグ」は事前応募が必須となりますので、忘れずに申し込んで、新しくなったお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

（写真：相鉄、PIXTA）

（鉄道ニュースや、旅行や観光に役立つ情報をお届け！鉄道チャンネル）