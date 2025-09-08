ラウンド16で今大会自己最多の42得点を奪ったドンチッチ「フィジカルな試合だった」

日本時間9月8日に迎えた「FIBAユーロバスケット2025」のラウンド16。スロベニア代表のルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）は、イタリア代表戦の序盤に相手選手と接触したことで足を負傷した。

ところが、26歳のスーパースターはその第1クォーターだけで3本の3ポイントシュートを含むフィールドゴール10投中7本を沈め、計22得点の荒稼ぎ。今大会で1つのクォーターにおける最多得点をマーク。

するとドンチッチは第1クォーター終了後にロッカールームで治療を受けた。最終的に33分17秒プレーしたのだが、その動きにも影響を与えていた。試合後、ドンチッチは「あぁ、痛いよ。今は回復させないといけない。けど大丈夫だと思う」と報道陣へ話していた。

スロベニアは、難敵イタリアを84－77で撃破して準々決勝に進出。そのドンチッチが今大会で自己最高の42得点に10リバウンド1アシスト3スティールの大暴れ。しかも、フィールドゴール成功率57.9パーセント（11／19）、3ポイント成功率45.5パーセント（5／11）はいずれも今大会で最も高く、16投中15本（成功率93.8パーセント）のフリースローを成功。

「すごく難しく、フィジカルな試合だった。イタリアには多くの利点があることは分かっていた。僕らはそのチームに打ち勝ったんだ」

イタリア戦についてそう振り返ったドンチッチ。「相手は最初、僕に対してスウィッチディフェンスをしてきた。で、僕が点を取っていくとダブル（チーム）してきた。そこで…」と続け、チームメートたちの働きを称えていた。

「いつもチームのみんなを称賛しているんだ。彼らは素晴らしいプレーをしている。僕らはこの舞台で、一緒に戦って勝つか負けるかなんだ。そこには個人なんて存在しない」

ドンチッチ率いるスロベニアがベスト4をかけて対戦するのは、今大会ここまで6戦無敗を誇るドイツ代表。日本時間11日の3時に開始予定の一戦で、ドンチッチがどんなパフォーマンスを見せてくれるのかは必見だ。

【動画】イタリア相手に驚異の42得点をたたき出したドンチッチ！





