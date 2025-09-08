ナトコ<4627.T>が急騰し、２０２１年６月以来、４年３カ月ぶりの高値をつけた。同社は前週末５日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結決算を発表した。売上高が前年同期比９．０％増の１６５億７２００万円、営業利益が同２１．１％増の１０億１００万円となっており、業況を評価する買いが集まっている。



１１～７月期は塗料事業と蒸留事業が増収増益になった。塗料事業は焼き付け塗料や遮熱塗料での新規案件の獲得や工作機械向けの需要増、ＤＩＣ<4631.T>グループから２４年７月１日付で内装建材用塗料の販売事業を譲受したことなどが収益拡大に寄与した。蒸留事業は新規顧客の獲得や廃溶剤の回収の増加などが業績に貢献した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



