ソースの香りと酸味が絶妙！やみつきになるおいしさ「とんテキらっきょう香味ソース」
暑かった夏もようやく終わりを迎える時期、なんだ仕事も家事もかやる気が出ない。そんな日の夕飯には、ぜひ疲労回復を促進する豚肉のおかずを！ 回復の効率をアップさせるアリシンが豊富な食材と組み合わせれば、さらにパワーがわいてきそう。ということで今回は、なんと「らっきょう」をソースに使った、ユニークなとんテキのレシピをご紹介します。
教えてくれたのは…
▷新谷友里江さん
管理栄養士、料理家。書籍、雑誌、広告などで、栄養の知識を生かしたレシピ開発や、フードスタイリングを中心に活躍中。身近な材料で作る、食卓が華やぐ料理に人気がある。Instagram@yurie_niiya
■夏バテにはスタミナ満点！豚肉おかずがおすすめ
豚肉は疲労回復を促進するビタミンB1が豊富です。アリシンを含む食材を加えると、その吸収を助け、効果を持続させてくれます。
アリシンが豊富な食材
長ねぎ、玉ねぎ、にんにく、らっきょう、にら
夏バテが気になる方にぴったりの「豚肉×らっきょう」おかずを紹介します！
■とんテキらっきょう香味ソース
香味野菜も加えてソースの風味をアップ！
【材料・2人分】＊1人分420kcal／塩分1.9g
・豚ロースとんカツ用肉・・・ 2枚（約200g）
・らっきょうの甘酢漬け・・・ 80g
・みょうが ・・・1個
・さやいんげん・・・ 100g
■A
└レモン汁・・・ 小さじ2
└ゆずこしょう ・・・小さじ1/3
└オリーブ油 ・・・大さじ1
塩 こしょう 小麦粉 オリーブ油
【作り方】
1．らっきょう、みょうがは薄い小口切りにしてボウルに入れ、Aを加えて混ぜる。
2．いんげんは長さを半分に切る。豚肉は筋切りをして塩小さじ1/4、こしょう少々をふり、小麦粉を薄くまぶす。
3．フライパンにオリーブ油大さじ1/2を中火で熱し、豚肉、いんげんを約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、弱火にして約1分焼き、いんげんを取り出す。さらに1〜2分焼いて豚肉に火を通す。いんげんとともに器に盛り、豚肉に1をかける。
＊ ＊ ＊
らっきょうをステーキソースに…なんて、料理のプロならではのアイデア！ みょうがにレモン汁、ゆずこしょうも加わって、このソースは別格のおいしさです。アリシンを豊富に含むらっきょうをたっぷり加えて、家族みんなで食べてくださいね。
監修・レシピ考案／新谷友里江 撮影／木村 拓 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々