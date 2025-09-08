

生成AIを使うときに知っておくべきポイントをご紹介します

生成AIを使えば業務を効率化できますが、注意すべきポイントを知らなければ自分のみならず、顧客にも損失を与えかねません。今回紹介するポイントは、今後生成AIの技術が発展しても変わらない普遍的なものです。生成AIをこれから安全に使い続けるために、生成AIを使うときに知っておくべきポイントを『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』よりご紹介します。

その1：最新の情報は含まれていない

生成AIが学習したデータには最新の情報が含まれていないため、使用する際はデータの鮮度を確認する必要があります。

例えば2024年8月時点では、ChatGPTのGPT-3.5は2022年1月までのデータ、GPT-4は2023年12月までのデータ、GPT-4oは2023年10月までのデータをもとに学習されています。学習に用いたデータの収集日のことを、ナレッジカットオフといいます。

つまりこれらのモデルは、それ以降の情報をもっていません。そのため、生成AIに最新のトピックについて質問したり、最新のデータが含まれる出力を求めたりする場合は、正しい返答が得られないため注意が必要です。

ブラウジング機能を利用する

ただし、ChatGPTやCopilotなど、一部の生成AIにはインターネットから情報を取得できる機能（ブラウジング機能）が搭載されています。ブラウジング機能が搭載されている生成AIを使えば、最新の情報を取得できる場合もあります。しかし、それでも最新情報を確実に得られるとは限りません。

プロンプトに考慮してほしい情報を追加することで、生成AIが学習していない情報を補う方法があります。たとえば、最新の論文やニュースなどを生成AIに読み込ませておけば、その情報をもとに出力できるようになります（知識生成プロンプティング）。

もし、比較的新しい情報を扱う必要がある場合は、利用する生成AIが「どの期間に収集されたデータを用いて学習しているのか」を把握しておくことが大切です。そして必要に応じて、生成AIが学習していない情報をユーザー側が提供する工夫も求められます。

その2：嘘を出力する

生成AIは嘘を出力する可能性があるため、出力された成果物のチェックは必ず行いましょう。

生成AIが嘘を出力する現象は「ハルシネーション」（Hallucinations）（※）と呼ばれ、とくに注意したいポイントです。

※日本語で「幻覚」という意味。



嘘を出力するハルシネーション（画像：『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』より）

ハルシネーションが起こる原因のひとつは、学習したデータに間違った情報が含まれていることです。GPTの学習データは主にインターネット上の情報です。インターネットの情報には誤った情報や偏ったデータが存在するため、結果としてハルシネーションにつながります。

また、文章生成AIは次の単語を予測しているに過ぎないため、学習していない情報を求められた場合、あたかも真実のように嘘を出力することもありえます。

そのため、生成AIが出力した情報を鵜呑みにすると、嘘の情報が含まれる成果物を納品したり、誤った判断を下したりする可能性があります。とくに、医療や法律など、正確性が求められる分野での使用には注意が必要です。

ハルシネーションを減らす方法



情報の正誤を確認することが大事（画像：『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』より）

ハルシネーションを減らすためには「Few-Shotプロンプティング」で回答例を与えたり「知識生成プロンプティング」で事前に事実を与えたりといったテクニックを使うことが有効です。また、プロンプトに「知らない情報を求められた場合は、知らないと答えてください。」のように入力することも有効です。

ハルシネーションは、生成AIが普及しきれていない原因のひとつです。しかし、ハルシネーションがあるからといって生成AIを使用しなければ、時代に置いていかれてしまいます。

大切なのは、ハルシネーションがあることを理解したうえで、生成AIを適切に使いこなし、効率化を図ることです。生成AIが時として嘘をつくからといって使用を避けるのではなく、それを許容したうえで付き合っていくことが、生成AIを活用する際には重要です。

その3：入力した情報は学習される



入力した情報は学習される（画像：『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』より）





プロンプトとして入力した情報は、生成AIの学習に利用される可能性があるため、入力する前に個人情報や機密情報などが入っていないか確認しましょう。ChatGPTやCopilotも、基本的にユーザーの入力データを学習に使用しています。

このような入力した情報が学習に使われる仕組みには、プライバシーの侵害や情報漏洩などのリスクが伴います。

たとえば、個人情報や社内の機密情報をプロンプトに含めてしまうと、それらの情報が生成AIの学習データとして使用され、第三者に知られる可能性があります。また、学習されたデータが別のユーザーへの返答に使われてしまうこともありえます。

プロンプトを入力する際に注意すべきポイント

そのため、生成AIにプロンプトを入力する際は、個人情報や機密情報を含めないよう意識することが大切です。たとえば、社内資料を要約してもらう場合、事前に個人名や会社名、機密情報などを別の文字に置き換えてからプロンプトを入力するといった工夫が必要です。



入力する際に気を付ける情報（画像：『この一冊で全部わかる ChatGPT & Copilotの教科書』より）

ChatGPTの場合、プロンプトが学習データとして使用されないようにするオプション（オプトアウト）が用意されています。ただし、入力されたデータは30日間OpenAIのサーバーに保管された後に削除される仕組みであるため、第三者にデータが渡らないわけではありません。やはり、個人情報や機密情報などは入力しないほうが賢明だといえます。

生成AIは非常に便利なツールですが、プライバシーの侵害や情報漏洩などのリスクが伴います。リスクを理解したうえで適切な情報管理を心がけることが、生成AIを安全に使いこなす鍵となるでしょう。

（中島 大介 ： メリルの代表取締役）