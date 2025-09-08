増田貴久が自身のInstagramを更新。小学生時代の写真を公開し、注目を集めている。

【写真】小学生時代の増田貴久／ハーフパンツ＆スニーカー姿の増田貴久

■増田貴久の面影残る小学生時代の写真

増田は、「小学生の頃の移動教室の写真が母親から送られてきたw」と綴り、4枚の写真を投稿。「エッヘン！」とでも言いたげな表情で、腕と足を組んで椅子に座る姿や、三角筋を被り、カレーを配膳する姿、友人と食事を囲むショット、たくさんの布団が敷かれた和室で撮った友人たちとの集合ショットなど、楽し気な様子が記録されている。

移動教室では、サンドスキーに挑戦したようで、「下るときには10秒くらいなのに、登るのは10分くらいかかる」「登るときには足がぼうになってしまったが、すべっているときには足がぼうになっているのなんかふっとんでしまいました。またやってみたいです」と書かれた感想文の写真も添えられた。

増田も小学生時代の自分にほっこりしたようで、「感想文」「ウケる」というハッシュタグが付けられている。

コメント欄には「増田少年可愛すぎる」「全然変わってない」「もうすでにアイドル」「絶対モテてた」「激カワ」「可愛さ半端ない」「字が綺麗」「貴重すぎる」「尊い…」「この時から表情豊か」「小学生の時とは大差ないの奇跡の39歳過ぎる笑」「あまり変わってないのもすごい笑」「これはモテるわ」など、様々な感想が寄せられている他、「短パンにハイカット ブレてなくて好き！笑」「小学生の頃からおしゃれ」など、現在も好んで履いているハーフパンツ＆スニーカーコーデで写る“増田少年”に注目するファンもいた。

■写真：ハーフパンツ＆スニーカー姿の増田貴久