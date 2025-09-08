Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が自身のInstagramを更新。ロンドンでのプライベートショットを公開した。

【画像】“プレッピースタイル”でロンドンの街を楽しむ若井滉斗／Oasisのライブを満喫する姿／ファッションにも注目が集まる若井滉斗

若井は8月5日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムにて開催されたOasisの再結成ツアー『Oasis Live ’25』（7月25・26・30日、8月2・3日開催）に参戦したことを報告。ライブTシャツを着用した姿やライブ中に拳を突き上げている姿などをアップしていた。

■“プレッピースタイル”でロンドンの街を楽しむ若井滉斗

今回はロンドンの街での様子が中心。カメラを手に公園ではしゃぐ姿や地下鉄のエスカレーターでの振り向きショット、石像と同じポーズをとる姿、ナイツブリッジを背にピースする姿と続く。ポロシャツやシャツにベストを合わせた、上品で爽やかな“プレッピースタイル”にも注目だ。

最後の1枚（15枚め）はOasisのライブTシャツを着用し、「Oasis」と記されたタオルを嬉しそうな表情で広げている。

ファンからは「推しが推し活してる」「どこを切り取っても絵になる」「全部いい写真」「ルンルンな姿が愛おしい」「最後の1枚がギター少年の表情で嬉しい」「推し活を楽しんでる姿が見られて幸せ」「どこの景色にも劣らない被写体の良さ」といった声が寄せられている。

■Oasisのライブを満喫する若井滉斗

■ファッションにも注目が集まる若井滉斗