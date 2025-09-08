Kis-My-Ft2二階堂高嗣＆レインボー池田直人が夫婦役！ショートドラマ『Make up』配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Kis-My-Ft2の二階堂高嗣とレインボー池田直人がW主演を務めるショートドラマ『Make up ×××～美しきサレ妻メイクの逆襲～』が、9月16日12時よりFANY:Dにて配信開始となる。

■企画・プロデュースは、レインボー池田直人！

FANY :Dは、「人間の欲望を解放するショートドラマアプリ」をコンセプトとした縦型ショートドラマアプリ。1話は1～3分程度。冒頭数話が無料で視聴でき、その後都度課金となる。

なお、本ドラマの企画・プロデュースは、レインボーの池田直人が担当する。

■ショートドラマ『Make up ×××～美しきサレ妻メイクの逆襲～』あらすじ

藤川里奈（池田直人）と藤川悠馬（二階堂高嗣）は、結婚5年目の夫婦。高校時代から付き合っていて、里奈は初恋相手との結婚となった。

里奈はメイクアップアーティスト、悠馬はイベントプロデューサーとして、活動している。

結婚当時は、仕事が忙しく、結婚式を挙げる余裕もなかったので、いつか素敵な式を挙げようと誓っていた。

しかし結婚してから5年目に突入した現在、悠馬は完全なモラハラ夫化。そして、不倫していることが発覚する。

ある夜、里奈が悠馬のジャケットの中から、ピアスを見つけてしまう。「自分はピアスを開けてないのに」と不審がる里奈。次の日、現場に行くと、若手モデル・小嶋茜（田中美久）がその特徴的なピアスを付けている。

内気な里奈は、「いつか戻ってきてくれる」と希望を捨てきれなかった。しかし、不倫中の音声、ふたりがホテルに入っていく姿など、不倫の確証を重ねたことで里奈は復讐を決意。里奈の親友・尾頭響子（木崎ゆりあ/「崎」は、たつさきが正式表記）は、悠馬と同じイベント会社で働いている。悠馬の不倫を聞いて、復讐に協力することに。

果たして、里奈の復讐は成功するのか？ そして、里奈、悠馬、茜それぞれの運命は…？

■番組情報

『Make up ×××～美しきサレ妻メイクの逆襲～』

09/16（火）12:00～ FANY:Dにて配信開始

※全33話（各話約3分）

※第1～5話：無料公開、第6話以降：有料配信

出演：二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、池田直人（レインボー）、田中美久、木崎ゆりあ 他

監督：岡本充史

企画・演出：橋本和明

企画・プロデュース：池田直人（レインボー）

■関連リンク

FANY:D 公式サイト

https://fany-d.com/

Kis-My-Ft2 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/17

https://mentrecording.jp/kismyft2/