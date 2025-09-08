8日13時現在の日経平均株価は前週末比603.35円（1.40％）高の4万3622.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1222、値下がりは326、変わらずは68と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を122.90円押し上げている。次いでファストリ <9983>が61.59円、ＳＢＧ <9984>が58.75円、東エレク <8035>が33.43円、ＴＤＫ <6762>が28.87円と続く。



マイナス寄与度は1.92円の押し下げでアサヒ <2502>がトップ。以下、ディスコ <6146>が1.76円、トヨタ <7203>が1.52円、ＳＭＣ <6273>が1.08円、良品計画 <7453>が1.08円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は不動産で、以下、その他製品、医薬品、建設、電気機器、機械と続いている。



