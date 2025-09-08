早くもiPhone 18の話題です。

iPhone 17が登場する直前ですが、iPhone 18に関する噂がもうあがってきました。

中国のリーカーが、iPhone 18から排除されると噂されているカメラコントロールボタンに対して反論しています。排除するのではなく、コスト削減のために簡素化しようとしていると主張しています。

さらにWeiboのリーカーであるInstant Digitalによると、iPhone 18シリーズ向けのカメラコントロールの圧力感知モジュールは、現在も試作段階にあると述べた上で、Apple（アップル）は現在のデュアルセンサー設計から静電容量センサーを取り除き、圧力感知のみですべてのボタン機能を実現する方向に向かっている述べています。

コストがかかるカメラコントロール

現行のiPhone 16モデルのカメラコントロールボタンでは、サファイアクリスタル表面の下に、静電容量センサーと圧力センサーの両方を配置する設計になっています。静電容量層はタッチジェスチャーを検知して、圧力センサーはタップ、押し込み、スワイプの異なる圧力レベルを認識しています。

Instant Digitalは、改良されるカメラコントロールボタンの設計は、OPPO X8 Ultraやvivo X200 Ultraなどと似た圧力センサーだけで軽いタップ、強い押し込み、スライド動作を認識できる仕組みになると予想しています。というのも、現行のカメラコントロールボタンは非常にコストがかかっているようなんです。修理のコストも必然的に高くなります。

AIを活用したVisual Intelligence機能がまだ完全には展開されていないこともあり、ボタンの価値がユーザーに十分伝わっていないことが、Apple社内で議論を生んでいるといわれています。確かにVisual Intelligenceを使う場面がないとあまり便利さを感じられにくいカメラコントロールボタン。Apple Intellogenceの普及と共に、その風当たりが変わるのかに注目です。

Source: Weibo, Mac Rumors