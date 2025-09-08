LUNA SEA真矢、脳腫瘍を公表「まずは死なないこと、希望を失わないことを約束します」【コメント全文】
ロックバンド・LUNA SEAのドラマー真矢（55）が8日、バンド公式サイトを通じて「脳腫瘍」と診断されたことを公表した。
2020年に大腸がんステージ4を患いながらも手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けつつ、ステージに立ち続けてきたと明らかにした真矢。2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜け、活動はひと段落したが「先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました」と明かした。
続けて「耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました」と伝えた。
「この先、放射線治療に臨もうと思っているところですが、炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます」と現状を説明。そのため、11月8日・9日に開催される『LUNATIC FEST. 2025』では、自身が最も信頼を寄せるドラマー・淳士が代打を務めることが発表された。
「僕にとっても、LUNA SEAにとっても、応援してくれるみんなにとっても、それが1番納得の行くベストな結論」といい、快諾してくれた淳士への感謝を示した真矢。「まずは死なないこと、そしてずっと希望を失わないことを約束します」と力強い言葉を残し、将来のステージ復帰に意欲を見せている。
また、9月27日・28日に神奈川県秦野市で行われる「たばこ祭」には車椅子で参加予定とし、「僕たちの故郷・秦野でお待ちしています」とメッセージ。さらに『LUNATIC FEST. 2025』にも会場で姿を見せる予定だと伝えた。
仲間とファンへの感謝をにじませつつ、真矢は「またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう」と結んでいる。
真矢は1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。ソロアーティストとしても活動。00年5月、タレントの石黒彩と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。
■コメント全文
LUNA SEAの関係者各位
そして、ファンの皆さまへ
LUNA SEAの真矢です。
いつもLUNA SEAを応援してくださり、ありがとうございます。
僕から皆さまにご報告しなければならないことがあります。
2020年に大腸がんのステージ4が発覚しました。
ライヴ、その後のツアー中ではありましたが7回の手術と抗がん剤治療、放射線療法を併用してライヴを続行してきました。
2025年2月に東京ドームで開催した結成35周年ツアーのグランドファイナルまで走り抜いてきて、活動はひと段落したのですが、
先日めまいで倒れ、立てなくなってしまいました。
耳石がズレたと思いお医者さまに診てもらいましたが、回復が認められませんでした。
脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が発見され、脳腫瘍と診断されました。
この先、放射線治療に臨もうと思っているところではあるのですが、
もし炎症を起こした場合には動けなくなったり、演奏に支障が出たりすることが予想されます。
そのような状況から、11月8日(土)・9日(日)に開催する『LUNATIC FEST. 2025』は、僕自身が1番信頼を置いている淳士氏にドラムセットに座ってもらい、真矢の代理として叩いてもらいます。
僕にとっても、
LUNA SEAにとっても、
応援してくれるみんなにとっても、
それが1番納得の行くベストな結論だと思っています。
快諾いただいた淳士氏に感謝いたします。
そしてまた、ファンの皆さま、LUNA SEAのメンバーには多大なるご迷惑をおかけしますが、
皆さま、今後ともLUNA SEAをよろしくお願いいたします。
いつかまたステージに復帰できる時まで、
まずは死なないこと、
そしてずっと希望を失わないことを約束します。
またその時に、皆さん笑顔でお会いしましょう。
あ！ たばこ祭には、秦野祭囃し社中の山車のところで車椅子で一緒に参加する予定です。楽しみにしています！
9月27日(土)・28日(日)、僕たちの故郷・秦野でお待ちしています。
そして11月8日(土)・9日(日)ルナフェスでも、もちろんお待ちしております。
真矢／LUNA SEA
