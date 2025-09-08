上位をリベロが占める中、ベストディガー2位に石川真佑！ 小島満菜美は4位に
7日（日）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のすべての日程が終了した。
女子日本代表は3位決定戦で女子ブラジル代表とフルセットの激闘を戦い、あと一歩のところで敗れ最終順位4位で大会を終えた。
15年ぶりのメダル獲得とはならなかったが、新たにフェルハト・アクバシュ監督を迎えた新体制1年目で、予選ラウンドから決勝ラウンドを通して心に残るパフォーマンスを見せてくれた。
大会中、日本の持ち味である粘り強い守備でボールを繋いで、次の攻撃を決めるシーンが何度も見られた。今大会のベストディガーランキングでは、アウトサイドヒッターでキャプテンの石川真佑とリベロの小島満菜美がランクインした。
石川は攻撃の要でもありながら、ディグ成功数は73本と全体の2位に輝いた。2位の石川を除き、1位～7位までは全員リベロの選手だ。守備でも大きくチームを支えたキャプテンの存在感が、結果にも反映された。そして小島は守備の要として、相手スパイカーの強烈なスパイクを何度も拾って会場を沸かせ、ディグ成功数は66本と4位にランクインした。
なお、成功数81本で1位に輝いたのは優勝国イタリアのベテランリベロ、モニカ・デ・ジェンナーロ。今大会のベストリベロにも選出された。
■世界バレー女子 ベストディガーランキングTOP10
※ベストディガーは成功率ではなく成功数順
1位：モニカ・デ・ジェンナーロ（イタリア）／81本
2位：石川真佑（日本）／73本
3位：フロリーン・レーシンク（オランダ）、ギゼム・オルゲ（トルコ）／69本
4位：小島満菜美（日本）／66本
5位：マルセレ・アルーダ（ブラジル）／65本
6位：ジュリエット・ジェラン（フランス）／64本
7位：アレクサンドラ・シュチグウォフスカ（ポーランド）／63本
8位：アレッシア・オッロ（イタリア）／62本
9位：ミリアム・シッラ（イタリア）／61本
10位：マリット・ヤスパー（オランダ）／60本