7日（日）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のすべての日程が終了した。

女子日本代表は3位決定戦で女子ブラジル代表とフルセットの激闘を戦い、あと一歩のところで敗れ最終順位4位で大会を終えた。

15年ぶりのメダル獲得とはならなかったが、新たにフェルハト・アクバシュ監督を迎えた新体制1年目で、予選ラウンドから決勝ラウンドを通して心に残るパフォーマンスを見せてくれた。

大会中、日本の持ち味である粘り強い守備でボールを繋いで、次の攻撃を決めるシーンが何度も見られた。今大会のベストディガーランキングでは、アウトサイドヒッターでキャプテンの石川真佑とリベロの小島満菜美がランクインした。

石川は攻撃の要でもありながら、ディグ成功数は73本と全体の2位に輝いた。2位の石川を除き、1位～7位までは全員リベロの選手だ。守備でも大きくチームを支えたキャプテンの存在感が、結果にも反映された。そして小島は守備の要として、相手スパイカーの強烈なスパイクを何度も拾って会場を沸かせ、ディグ成功数は66本と4位にランクインした。

なお、成功数81本で1位に輝いたのは優勝国イタリアのベテランリベロ、モニカ・デ・ジェンナーロ。今大会のベストリベロにも選出された。

■世界バレー女子 ベストディガーランキングTOP10

※ベストディガーは成功率ではなく成功数順

1位：モニカ・デ・ジェンナーロ（イタリア）／81本

2位：石川真佑（日本）／73本

3位：フロリーン・レーシンク（オランダ）、ギゼム・オルゲ（トルコ）／69本

4位：小島満菜美（日本）／66本

5位：マルセレ・アルーダ（ブラジル）／65本

6位：ジュリエット・ジェラン（フランス）／64本

7位：アレクサンドラ・シュチグウォフスカ（ポーランド）／63本

8位：アレッシア・オッロ（イタリア）／62本

9位：ミリアム・シッラ（イタリア）／61本

10位：マリット・ヤスパー（オランダ）／60本

