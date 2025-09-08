¡ÚÌÀÆü9Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÂè117ÏÃ¡¡»Ä¤ê14²ó¡¡¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¼êÖº¼£Ãî¤¬¿ó¤Ë¡È¤¢¤ëÄó°Æ¡É
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï9Æü¡¢Âè117ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡×¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤½¤Î¤ªÎé¤Ë¤È¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤«¤é¡È¤¢¤ëÄó°Æ¡É¤ò¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÀÞ¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¦ËÜ´Ö»í¿¥¡ÊÊ¿°æ¼îÀ¸¡Ë¤«¤é¼¡²óºî¤Î°ÍÍê¡£²¿¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡É¡Ê¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤òÇÛ¤ëÂÀ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ë¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¤ÈÇ÷¤ë¡£
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡£¸ì¤ê¤ÏÆ±¶É¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£