¡¡£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬¼­Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£

¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¡È¤·¤«¤ë¤Ù¤­¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¬¡¢Åö½é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·Í×µá¼êÂ³¤­¤Ç²áÈ¾¿ô¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡Ê²áÈ¾¿ô¤ò¡ËÄ¶¤¨¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤­¤¿¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥Ü¥¯¤Ï¡ÈÀÐÇË¤Ë¤²¤ë¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢ºÇÂç¤ÎÀ¤ÏÀ¤ÏÁªµó¤Ê¤ï¤±¤À¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÃ»¤¤£±£±¤«·î¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤¤£±£±¤«·î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê»Â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£