ジーンズよりこっちかも！【グローバルワーク】40・50代に似合う♡「ブラウン色パンツ」

カジュアルなジーンズが似合わなくなってきたかも……。そんなミドル世代には、上品見えが狙えるブラウンのパンツがおすすめ。春夏のトレンドカラーとして人気を集めたブラウンですが、秋冬はよりダークで落ち着いた色味が流行の兆し。今回は、【グローバルワーク】から登場している、きれい見えが狙えるイージーパンツをご紹介します。

脚のラインを美しく演出するストレートシルエット

【グローバルワーク】「スッキリイージーパンツ」\3,990（税込）

ストンとしたストレートシルエットが、上品な雰囲気を醸し出すイージーパンツ。きちんと感のあるセンタープレス入りのデザインながら、ウエストゴム仕様で楽に穿けそうです。こっくりとしたダークブラウンなら、さらに上品見えをサポート。イージーケアや吸水速乾など機能性も充実しており、ミドル世代のデイリーコーデで大活躍の予感。メッシュトップスでカジュアルに仕上げたり、きれいめのブラウスでフェミニンに寄せるのも◎

ゆるっとラフなワイドシルエットでこなれ見え

【グローバルワーク】「エアかるイージーワイドパンツ」\5,490（税込）

レッグラインを拾いにくいゆったりとしたシルエットのイージーパンツ。公式サイトで「空気のように軽い」と紹介されている「エアかるシリーズ」のモデルで、ストレスフリーに穿けそう。リラックス感がありながら、ダークなブラウンが大人っぽいムードを演出します。ウエストのドロストコードとギャザーも、さり気ないワンポイントに。きれいめにもカジュアルにも振りやすいシンプルなデザインで、プライベートやオフィスコーデにも引っ張りだこになるかも。

