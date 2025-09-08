Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤Ï¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¥Õ¥Í¡õÇÈÊ¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸ ÃÓÏÆÀéÄá¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡ÛÇÐÍ¥¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÃÓÏÆÀéÄá¤¬9·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ËÂè1½µ»î¼Ì²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÎÉ×ÌòÌ³¤á¤ë¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
½÷Í¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ß¤ò±é¤¸¤ëÃÓÏÆ¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥Õ¥Í¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤Í¡¢Ã¯¤«´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ä·ù¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë1¤Ä¤Î¤Ê¤ó¤«¾²¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡×¤Î¥µ¥¶¥¨¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÈÊ¿¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò±é¤¸¤ë²¬Éô¤â¡ÖËÍ¤ÏÇÈÊ¿¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏÃÓÏÆ¡¢²¬Éô¤Î¤Û¤«¡¢¹âÀÐ¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡¢µÈÂôÎ¼¡¢À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾®Àô¥»¥Ä¡Ê1868-1932¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢Ë×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÎ¾¿ÆÌò¤ÎÎ¢ÏÃ
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó2025Ç¯ÅÙ¸å´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×
