「御上先生」で話題・安斉星来、大胆スリットから美脚披露「色気溢れてる」「美しさ満点」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の安斉星来が8日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットから美しい脚のラインを見せた写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「御上先生」生徒キャスト、大胆スリットから美脚輝く
安斉は「カラダ探しTLN 公開記念舞台挨拶ありがとうございました」と映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の舞台挨拶への参加を報告。「多くの方にこの映画が届くことを願っています。劇場でお待ちしております」とコメントし、階段に立つエレガントなポーズでグレーのスリット入りドレス姿を披露した。深いスリットから伸びる美しい脚のラインが印象的で、洗練された大人の魅力を演出している。
この投稿に、ファンからは「色気溢れてる」「美しさ満点」「スタイル抜群」「大人の魅力」「ドレス似合ってる」「本当に綺麗」といった声が上がっている。安斉は、TBS系日曜劇場「御上先生」で生徒役・小栗天音を演じ、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
