フジテレビ、Aぇ! group新番組起用は「才能・可能性に惚れ込んで実現しました」【Aぇ! groupのQ＆Aぇ!】
【モデルプレス＝2025/09/08】フジテレビは2025年9月8日、同局にて「フジテレビ10月編成説明会」を実施。10月より同局にてAぇ! groupの関東レギュラー冠番組「Aぇ! groupのQ＆Aぇ!」（毎週日曜／25時25分〜25時55分）がスタートすることについて、同グループの起用理由を明かした。
同局は、同番組について、フジテレビ系バラエティ番組「新しいカギ」（毎週土曜20時〜）の総合演出を務める田中良樹氏が担当するとし、「田中がAぇ! groupの才能、可能性に惚れ込んで実現しました」と報告。同番組でAぇ! groupが起こす化学反応について期待してほしいと熱弁した。
実はデビューまでにかなりの時間を要した苦労人である同グループ。過去には、後輩のバックで踊った経験やアルバイトをしていた時代もある彼らがガムシャラアイドル全力検証バラエティーに挑戦し、新時代の新たな答えを出していく。令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、ガムシャラなAぇ! groupがアンサー“A”を届ける。
10月期の改編テーマは「for the NEXT」。「真のコンテンツカンパニー」への進化に向け、改革を着実に進めていく。「◯◯の未来のために」という共通のテーマを設け、視聴者の「笑顔」「安心」「感動」「共感」「課題解決」を願い、コンテンツ制作を行う。司会進行は、同局アナウンサーの上垣皓太朗、高崎春が務めた。（modelpress編集部）
◆フジテレビ、Aぇ! group新番組
◆フジテレビ、2025年10月期改編テーマは「for the NEXT」
