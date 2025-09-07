この夏「ららぽーと名古屋みなとアクルス」の『うんこミュージアム NAGOYA』で話題を集めた「ひえひえ!!うんこ夏祭り2025」。

当初は8月末までの予定でしたが、来場者からの大きな反響を受け、9月30日(火)までの延長が決定しました。

9月に入っても猛暑が続く名古屋で、家族や友人と一緒に“ひえひえのうんこ”で涼しさと笑いを体験できるユニークなイベント。この機会にぜひ！

うんこミュージアムとは？

累計200万人以上が来場

世界中で愛されています！

うんこというテーマを通じて固定観念を覆す、今までにはない体験を提供する“ウンターテインメント施設”。

2019年にかつてないエンタメとして生まれ、大きな話題を呼んだ「うんこミュージアム」は、常設店である東京の「うんこミュージアム TOKYO」、名古屋の「うんこミュージアム NAGOYA」をはじめ全国各地で開催。

世代も国籍も関係なくうんこをテーマに笑顔になれる場所で、これまでに世界各国200万人以上が訪れています。

うんこ夏祭りとは？

-ポイント①-

氷に閉じ込められた巨大うんこ

ウンコ・ボルケーノ

会場では、氷に覆われた巨大オブジェ「ウンコ・ボルケーノ」が登場。

氷河期に突入したかのような演出のなか、参加者の声援とアクションで氷をかち割り、ひえひえのうんこを解放していきます。

子どもにとっては冒険気分を味わえるアクティビティであり、大人にとっても暑さを忘れて夢中になれる仕掛けです。

-ポイント②-

名古屋限定の千本うんこも

ひえひえバージョンに！

『うんこミュージアム NAGOYA』では、名古屋会場限定のコンテンツ「千本うんこ」も夏祭り仕様に変身！

通常バージョンとは違い、ひえひえの特別な演出が加わり、涼しさと驚きが倍増しています。

ここでしか体験できないポイントで、要注目のフォトスポットにもなっています。

また『うんこミュージアム NAGOYA』は「ららぽーと名古屋みなとアクルス」内にあるため、食事やショッピングなどと合わせて足を運びやすいところも魅力です。

屋外のイベントと違い、暑さを気にせず楽しめる点も人気の理由です。

まとめ

子どもも大人も夢中になる

うんこの魔力！

うんこというテーマはとてもユニークで、子どもにとっては身近で笑える存在。

さらに大人も童心に戻りはしゃげちゃう、世代問わず堪能できるところが『うんこミュージアム NAGOYA』最大の魅力ですね！

実際に来場した人からは「子どもが大爆笑して写真を撮りまくっていた」「大人も意外と楽しめて癖になりそう」という声も。

まだまだ暑さが続きそうな9月の名古屋。

9月30日(火)まで開催延長が決まった「ひえひえ!!うんこ夏祭り2025」で、忘れられない夏の思い出を、笑いと涼しさで彩ってみては？

秋のはじまりまで、涼しいうんこで遊んじゃおう！

店舗名：うんこミュージアム NAGOYA

住所：名古屋市港区港明2-3-2ららぽーと名古屋みなとアクルス3F

営業時間：10:00～20:00(最終入場19:00)※土日祝～21:00(最終入場20:00)

定休日：無休

公式サイト：https://unkomuseum.com/