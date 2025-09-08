ポール・マッカートニーが、ザ・ビートルズのベーシスト時代に使用し、その後、行方不明となっていた自身のギターの謎を追う新たなドキュメンタリーに出演する。ポールが使用していた1961年製へフナー 500/1ベースギターは、1972年10月にロンドンでバンの荷台から盗まれた。



【写真】ザ・ビートルズの初期スタジオ録音に使われた伝説のベースを追う！

2018年には、バンドの数々のヒット曲に使用されたこのベースギターを探す世界規模の追跡活動「ザ・ロスト・ベース・プロジェクト」が始動。そして2024年、ポールはついにこのベースとの再会を果たした。



現在ポールは、この追跡の過程を描いたドキュメンタリー映画『ザ・ビートル・アンド・ザ・ベース』の製作に携わっており、声明の中で次のように語っている。



「盗まれたものは何でも、特に感傷的な価値があるものであれば、取り返したいと思うものだ。それは宇宙へと旅立ち、私たちは『一体どこへ行ったのだろう？』と考えることになった。答えは必ずあるはずだ…」



『ザ・ビートル・アンド・ザ・ベース』は、ベースの消失とその返還を求める運動の軌跡を描いており、ポールのほか、弟マイク・マッカートニー、友人クラウス・フォアマン、エルヴィス・コステロ、そして「ザ・ロスト・ベース・プロジェクト」に携わったファンや専門家たちも出演している。







brands : ザ・ビートル・アンド・ザ・ベ



（BANG Media International／よろず～ニュース）