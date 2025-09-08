インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、「駒込駅前スマイル矯正歯科」（東京都豊島区）と共同で、「歯がきれいだと思う」男性有名人についての調査を実施。その結果を公開しました。

調査は2025年7月14日から同月22日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、シンガー・ソングライターで俳優のGACKTさん。90票でした。回答者からは「ホワイトニングして歯並びもきれいだし清潔に見えるから」（30代女性）、「歯も顔も細かく整えていそうな印象が強いので」（30代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位には、俳優でタレントの東幹久さんがランクイン。98票。「昔からきれいでCMにも出ていたから」（30代女性）、「昔のCMの印象通りな歯並びと自然な歯の色をしていたため」（50代女性）、「色黒の肌に、いつも白い歯で目立つから」（40代女性）といったコメントがあったということです。

そして、1位は、プロ野球・北海道日本ハムファイターズの監督・新庄剛志さんで、129票を獲得しました。「歯が白くてきれいで、歯並びもとてもいいと思います」（20代女性）、「すごく白くてきれいです。きれいすぎて『本物？』と思うこともあります」（50代男性）、「いつも歯が白く輝いているイメージだから」（30代女性）などの回答が集まったとのことです。