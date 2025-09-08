俳優の川口葵が８日、都内で鳥取県「ベストペア（＝梨）賞」任命式に、７月に結婚を発表した武尊とともに登場。この日が結婚後、初のイベント登壇となった。

鳥取の名産品の梨を使用した「とっとり梨フェア」をＰＲするイベント。「蛇口から梨ジュース」を体験した川口は「普通に食べたらあっさり、シャキシャキなイメージなんですけど、ジュースにすることで味が濃くなって、コクがでるような感じがします」と絶賛した。鳥取出身の夫・武尊から「鳥取はだいたい蛇口から梨ジュース出るからね」と言われると、「そうなん！」と１度は信じたが、それがウソだと分かると、２人で目を合わせて笑い合った。

その後、平井伸治鳥取県知事から夫妻に向けて、ウェディングケーキがサプライズプレゼント。２人でケーキ入刀を行うと、川口から武尊に「あーん」をする場面もあり、仲の良さを見せつけた。

梨のイベントにちなみ、新婚生活と梨のどちらが甘いかと聞かれると、武尊は「梨のほうが甘いです…」とまさかの回答。結婚発表の時期からアメリカ合宿をしており、新婚生活らしいことはまだできていないという。川口も「（ここから）甘い新婚生活になれるように頑張ります」と笑顔を見せた。

また、川口は料理が得意で、武尊の食事管理も任されているが、当初はアスリートの食事に苦労。油や砂糖の使用量などを武尊から指摘されたが、「今はもう自分で考えて、自分流で作っています」と明かした。武尊は「（今までは）食事のコントロール、体重（管理）とかほとんど自分でやってきた。初めてサポートしてもらってもらって、練習もはかどるし全体的にすごい支えられている」と感謝した。