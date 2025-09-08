俳優・中村雅俊さんと､俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。「1日だけ夏休みしてきた」とコメントを添えて、リゾート地での休暇の様子を複数枚の写真とともに公開しました。



投稿された写真には、ヤシの木が立ち並ぶリゾート施設で寛ぐ中村さんの姿が収められています。黒い水着姿でプールサイドに立つショットや、モダンな建築物の前でリラックスする様子など、短い夏休みを満喫している表情が印象的です。







プールサイドの白い椅子やテーブルが整然と並ぶ洗練された空間で、穏やかな時間を過ごした様子が伝わってきます。







中村さんは投稿の最後に「何枚目が好き？」と問いかけ、フォロワーとのコミュニケーションも楽しんでいるようです。短い休暇ながらも充実した時間を過ごした中村さんの夏のひとコマが、ファンの間で話題になっています。







この投稿に、「1枚目が特に、手足も良い感じに美しく拝見出来て、素敵に感じられました」「夏休み良かったね 白い肌に黒の水着が最高に素敵だよ」「全部美しいです 女神様」「１日だけとはちょっと寂しいですね」「この夏最高の夏休みですね!!」などの声が寄せられています。







【 中村里砂さん プロフィール 】

出身地：東京都

血液型：A型

サイズ：身長 160cm







歌手･俳優の中村雅俊と､俳優の五十嵐淳子夫妻の三女｡

2013年より､ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルなどを務める｡その後､タレントとしてバラエティ番組などにも多数出演し､活動の幅を拡げている｡



