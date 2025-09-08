ファミマ「訳ありセール」 カニ缶やツナ缶、オリーブオイルなど最大50％引きで数量限定販売
ファミリーマートは、お中元ギフトの在庫商品を最大半額で販売する「訳ありセール」を、9月9日午前10時から公式ECサイト「ファミマオンライン」で開始する。全25商品のうち12商品が半額となっており、ギフトの在庫商品をおトクに購入できるだけでなく、食品ロス削減にもつながる取り組みとなっている。
【写真】紅ズワイガニのカニ缶やシャインマスカットゼリーも…最大50％引きになるギフト在庫商品一覧
訳アリセールでは、大人気のかに缶を含むギフトセットをはじめ、オリーブオイルやサラダ油などの調味料、ツナ缶・鮭缶などの缶詰、洗剤や焼海苔といった日用品まで幅広いラインアップで全25商品用意されている。
割引率は最大で50％。例えば『紅ずわいがに＆海苔＆そぼろ和えバラエティ』は、キョクヨー紅ずわいがにほぐしみ90g×5、ニッスイ焼鮭ほぐし50g×2、牛肉と椎茸のそぼろ和え55g、柳川海苔本舗有明産焼海苔（2切8枚×2袋）の詰め合わせセットとなっていて、販売元希望小売価格から50％オフの5,400円（税込）となっている。
全25商品のうち12商品が半額、6商品が4〜4.5割引き、そのほかはすべて3割引きとなっている。前回、2025年1月に実施された「お歳暮の訳ありセール」では、開始1週間で半額商品の大半が完売するなど、好評を博している企画だ。
訳ありセールは、株式会社ドウシシャが6月1日から7月29日に販売されたお中元ギフトの残在庫を活用したもので、今回で5回目の開催。ファミリーマートは、過去4回のセールを通じて累計約4.2トンの食品ロス削減につなげている。
購入は「ファミマオンライン」から可能で、希望の商品を選択後、必要情報を入力し決済すれば、指定先に商品が届く。セールの実施期間は9月9日午前10時〜9月29日午後11時まで。
【写真】紅ズワイガニのカニ缶やシャインマスカットゼリーも…最大50％引きになるギフト在庫商品一覧
訳アリセールでは、大人気のかに缶を含むギフトセットをはじめ、オリーブオイルやサラダ油などの調味料、ツナ缶・鮭缶などの缶詰、洗剤や焼海苔といった日用品まで幅広いラインアップで全25商品用意されている。
全25商品のうち12商品が半額、6商品が4〜4.5割引き、そのほかはすべて3割引きとなっている。前回、2025年1月に実施された「お歳暮の訳ありセール」では、開始1週間で半額商品の大半が完売するなど、好評を博している企画だ。
訳ありセールは、株式会社ドウシシャが6月1日から7月29日に販売されたお中元ギフトの残在庫を活用したもので、今回で5回目の開催。ファミリーマートは、過去4回のセールを通じて累計約4.2トンの食品ロス削減につなげている。
購入は「ファミマオンライン」から可能で、希望の商品を選択後、必要情報を入力し決済すれば、指定先に商品が届く。セールの実施期間は9月9日午前10時〜9月29日午後11時まで。