¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ÎºÇÃæ¤Ë ¡È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æüº§¡É ¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
É×¡¦À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê ¡Û ¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¤Ã¤Æ¡£¡£¡£¡×¡¡É×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤Êý¤â¹¥¤¡×
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÉ×¡¦À¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ë¤È¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î»Å»ö¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡£¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Î»ä¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤òÆü¤ËÆü¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡£¡×¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Ï¡£¡£¤È¤«¡£¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ã¤Æ²¿¤ò¤¹¤ë¿Í¡©¡©¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é·ëº§Á°¤ËÃÎ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÂº·É¤ò¤·¤Æ¡¢½Ð°©¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¿§¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¤Ã¤Æ¡£¡£¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¸À¤¦»Å»ö¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¸À¤¦»ö¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾ï¤Ë¿·¤·¤¤»ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤ÎÆ®¤¤¡£¾ï¤ËÈà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¡×¡ÖÆü¡¹¤ª»Å»ö¤òÄº¤Äó½ÐÆü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¡¤³¤ì¤Þ¤¿Æ¬¤ä¿´¤¬Ë»¤·¤¤¡×¡Ö´°àú¤òµá¤á¤Æ¸ÉÆÈ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¡×¤È¡¢ÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤Êý¤â¹¥¤¡×¡Ö¾ðÇ®¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤è¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï»ä¤Î²¿¤«¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤Ã¤È¡£¡£¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
