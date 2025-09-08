¡Ö¤Ê¤¹¤Ë¤³¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¥ì¥ó¥¸¤Ç°ìÉÊ¤Ç¤¤ë¤ÎºÇ¹â¡ª¡×´ÊÃ±¤Ê¤¹¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î
²Ð¤ò»È¤ï¤º´ÊÃ±¡ª¤Ê¤¹¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î
²Æ¤ËÂ³¤¡¢½©¤âÈþÌ£¤·¤¤ÌîºÚ¤Î¡Ø¤Ê¤¹¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢²Ð¤ò»È¤ï¤º¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æºî¤êÃÖ¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÉ÷¤Î¤ªÁÚºÚ¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Î¤Ê¤¹¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ°é¤Ä¤¿¤á¡¢Èé¤¬¸ü¤¯¿È¤¬¤·¤Ã¤«¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÑÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢½©¤Ê¤¹¤Ï¡¢ÃëÌë¤Î´¨ÃÈº¹¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ä¤¿¤á¡¢Èé¤¬Çö¤¯¿åÊ¬¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢½À¤é¤«¤¯´ÅÌ£¤¬Áý¤¹·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·Á¯¤Ê¤Ê¤¹¤Ï¡¢Ç»¤¤¹õ»ç¿§¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¤·¤ï¤¬¤Ê¤¯¸÷Âô¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ø¥¿¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤¬¿·¤·¤¯¡¢±Ô¤¤¥È¥²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¿¤¬¼Â¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÌ¤À®½Ï¤Ê¤·¤ë¤·¡£¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤µ¤Ë¸«¹ç¤¦½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Ê¤¹¤Ï¡¢90%°Ê¾å¤¬¿åÊ¬¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬¤¬¡¢¤Û¤Æ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Èé¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î°ì¼ï¥Ê¥¹¥Ë¥ó¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èé¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¹¥Ë¥ó¤Ï¿åÍÏÀ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÑÊª¤ä½ÁÊª¤Ë¤·¤Æ½Á¤Þ¤ÇÄº¤¯¤Î¤¬¡¢±ÉÍÜÁÇÅª¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ÊÄº¤Êý¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¸Ë¤Ø¡£5¡î°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â¤¬½Ì¤à¤Î¤Ç¡¢Îä¤ä¤·²á¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ìý¤È¤âÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢ÏÂÍÎÃæ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÁÍý¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤¹¡£²ÌÆù¤ÏÀÚ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤«¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¤¬²ó¤Ã¤ÆÊÑ¿§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡¢¡Ø¤Ê¤¹¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¡Ù¤Ï¡¢¥Ê¥¹¤ÎÈé¤ò´Ý¤´¤È»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤é¤¹¤°¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¿å¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¢¥¯¤¬²ó¤ë»ö¤Ê¤¯Ä´Íý¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¤ªÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¹¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡ª¤Ê¤¹¤òºÙ¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤ÆÂÑÇ®À¤Î´ï¤ËÆþ¤ì¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æº®¤¼¤ë¤À¤±¡£
²Ð¤ò»È¤ï¤º´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¡¢ÂÑÇ®À¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝÂ¸½ÐÍè¤ë¤«¤é¼ê´ÖÍ×¤é¤º¡¢Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¹¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ê¤¹¡¡2ËÜ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡¡1·çÊÒÊ¬
ÀÖÅâ¿É»Ò¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡¡1ËÜÊ¬
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸2ÇÕ
´ä±ö¡¦¹õ¸ÕÜ¥¡¡³Æ¾¯¡¹
¢¨¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÀÖÅâ¿É»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤¹¤òÀÚ¤ëÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤¹¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤Ê¤¹¤Ï¡¢½Ä¤Ë7mm¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢7mm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤Ë¡¤Î¤Ê¤¹¤òÆþ¤ì¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¦ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ì¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÁ´ÂÎ¤Ë²ó¤·¤«¤±¡¢´ä±ö¡¦¹õ¸ÕÜ¥¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡¢¤Î¾å¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤º¤é¤·¤Æ¾è¤»¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
ºî¤êÃÖ¤¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥Õ¥¿¤ò³°¤·¤¿¤Þ¤ÞÎä¤Þ¤·¡¢Îä¤á¤¿¤é¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝÂ¸¤·¤Þ¤¹¡£²¹¤á¤ë»þ¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³°¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤äÉûºÚ¤È¤·¤Æ¤âÄº¤±¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¤â¡¢¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²Æ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½©¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ê¤¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥Î¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©