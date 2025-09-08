ストック買いしたいほど愛してます♡家でも簡単お店の味！万能ソースが100円！

様々な便利グッズが話題になるダイソー。食品売り場がスルーされがちですが、実は掘り出し物がたくさんあるんです。今回ご紹介するのは、お家で簡単に韓国料理の味が再現できる万能ソース。1袋でパパッと美味しいおかずができちゃいますよ。お肉や野菜と炒めたり、麺類にあえても◎この機会に要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ヤンニョム炒めソース

価格：￥108（税込）

内容量：1人前 50g

販売ショップ：ダイソー

自宅で手軽にお店の味が楽しめる！簡単美味しい万能ソースが100円なんです♡

様々な便利グッズが話題になるダイソーですが、食品売り場にもたくさんの掘り出し物があるのをご存知でしょうか？

今回ご紹介するのは、その名も『ヤンニョム炒めソース』。お家で簡単に本場、韓国の味を再現できる商品なんですよ♪

もうストック買いしておきたい！ダイソーの『ヤンニョム炒めソース』

早速調理していきます。今回は、玉ねぎ・ウィンナー・ライスペーパーを丸めてトッポギ風にしたものを炒めていきます。

ソースを1袋加えてあえるだけで、パパッと完成するのがありがたいです。シンプルな炒め物が、本格的な韓国料理の味に早変わりします。時間がない朝や、疲れて帰ってきた日の夕飯などで大活躍する代物です。

とろみのあるソースなので、野菜やお肉などの具材によく絡んでくれるのがGOOD。気になるお味は、にんにくの香りと唐辛子の辛味がほどよく効いた、食欲を刺激するお味です。お店で食べる「ヤンニョムチキン」よりも甘さが控えめで、ごはんに合う美味しさ。このソース1袋で、甘さ・辛さ・うま味が見事に調和しているので、ストック買いしておきたいほどお気に入りです♡

今回はダイソーの『ヤンニョム炒めソース』をご紹介しました。

家庭で使いやすい商品で、やみつきになる悪魔的なうまさが魅力。パパッと簡単に調理できるので、常にキッチンに置いておきたい代物です。

また、炒め物の他にも、うどんやそーめん、韓国麺などにあえても美味しいというオールラウンダーっぷりもGOOD。様々な料理に使える万能ソースが100円で買えるので、ダイソーでお買い物の際はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。