ずっとこういうの探してた♡至れり尽くせりの100均収納袋

持ち運びに便利な折りたたみ傘。しかし、いざ雨に濡れると収納に困って持て余してしまう経験はありませんか？付属の袋だと雨が染み出てきてしまうし、手で持っていると服が濡れたり、電車やバスの中でも気を使う…そんなお悩みを解決する便利グッズをダイソーで見つけてきましたよ！要チェックです♪

商品情報

商品名：折りたたみ傘用収納袋（ロゴ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：10cm×30cm

販売ショップ：ダイソー

こんなの欲しかった！濡れた折りたたみ傘に使える便利な収納グッズをチェック

急な雨にも対応できる折りたたみ傘。筆者もカバンに入れて持ち運んでいますが、いざ、傘をさして雨を避けると、ビショビショの傘を持て余すことがありますよね。

そんな時に役立つアイテムを、ダイソーの傘グッズ売り場で発見しました。その名も『折りたたみ傘用収納袋（ロゴ）』。お値段はもちろん￥110（税込）です。

材質はポリエステルで、水をはじく撥水加工が施されています。

もう至れり尽くせりです♡ダイソーの『折りたたみ傘用収納袋（ロゴ）』

袋のサイズは約10cm×30cm。内側はマイクロファイバー生地になっています。試しに手持ちの折りたたみ傘を入れてみましたが、持ち手の部分まですっぽりと収納できました。

撥水加工×マイクロファイバーとはいえ、びしょ濡れの傘を入れると袋から水が染み出る場合があります。雨を避けた後に使用する際は、傘の水気をよく切ってからにするのがおすすめです。

乾かしやすさについては、文句なし。この商品はファスナーをすべて開くとフラットになるため、中までしっかり乾燥させやすいです。こういったアイテムは湿気でカビやすいので、これはかなりの高評価ポイントだと思います。

また、ループ付きなので吊るして収納しながら干せるのも◎内側のマイクロファイバーも薄手なので、乾きが早いですよ♪

今回はダイソーの『折りたたみ傘用収納袋（ロゴ）』をご紹介しました。

大きさ、使いやすさ、乾かしやすさ、全てを兼ね揃えて￥110（税込）！折りたたみ傘とセットで持ち歩きたい至れり尽くせりな便利グッズなので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。