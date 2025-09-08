地味だけど名品すぎた！ごちゃつくものがすっきりまとまる！賢い100均収納ケース

今回紹介するのは、セリアで見つけたシンプルな収納ケース。一見地味ですが、実は冷蔵庫の収納に一役買ってくれる救世主なんです！チーズや調味料、魚肉ソーセージなど、ごちゃつくものをすっきりまとめられる優れもの。中身が見やすいのもポイントです。卓上でも使いやすい形状なので、幅広い収納に使えて便利ですよ！

商品情報

商品名：2ポケット収納ケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横6.6cm×奥行き13.8cm×高さ9.1cm

販売ショップ：セリア

シンプルだけど使い勝手抜群！セリアで見つけた『2ポケット収納ケース』

冷蔵庫内を整理整頓するための、収納グッズが豊富なセリア。細々としたものをまとめるのに、ぴったりなアイテムを発見しました！

今回紹介するのは『2ポケット収納ケース』という商品。仕切り付きで2つのポケットに分かれた、便利な収納ケースです。

透明なケースなので、冷蔵庫内がすっきり見えるのがポイント。見通しが良いので、中に何が入っているか把握しやすいのがいいですね！

冷蔵庫内でチーズや調味料、魚肉ソーセージなどを保管するのに便利。

角度がついていないので、並べたときにすっきり見えます！

手前が低くなっているので、欲しいものをサッと取り出しやすいのもお気に入り。

スティックシュガー、コーヒークリーム、マドラーなどを入れれば、卓上でも役立ちます。

いろいろな場所で使えて便利◎アイディア次第で幅広い使い方ができる！

洗口液のスティック、糸ようじ、カプセルマスクなどのコスメ、コンタクトレンズなどのストック入れにもおすすめです。

サイズが合えば、洗面台裏の収納スペースでも使えるので重宝しますよ。

ペン、付箋、消しゴム、クリップなどを入れて、文具ケースとしても活用できます。

今回はセリアで見つけた『2ポケット収納ケース』を紹介しました。

100均で販売されている冷蔵庫内の収納グッズの中では、こういった商品は珍しいので買って良かったです！いくつか購入して並べて使うと、より便利でおすすめですよ。

冷蔵庫内のごちゃつきが気になる方、収納方法にお悩みの方は、セリアでぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。