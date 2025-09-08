リヴァプールら欧州ビッグクラブから関心も…… バイエルンはフランス代表MFオリーセに新契約を提示へ
バイエルン・ミュンヘンはクラブの絶対的主力の慰留に全力を注ぐようだ。
『TBR Football』のコナー・バージェス氏によると、バイエルンは所属する23歳のフランス代表MFマイケル・オリーセが欧州ビッグクラブから関心を寄せられていることを受けて、新契約を提示するつもりだという。
昨夏の移籍市場でクリスタル・パレスからバイエルンへの移籍を決断したオリーセ。昨季はデビューシーズンながらもブンデスリーガ34試合で12ゴール15アシストを記録しており、UEFAチャンピオンズリーグでも14試合で5ゴール2アシストと圧巻の活躍を見せることに。今季もすでにブンデスリーガ開幕から2試合で3ゴールを挙げるなどまさにクラブの顔になっている。
ビッグクラブからも熱視線を受けているオリーセ。果たして今季もバイエルンで圧巻の活躍を見せることはできるのだろうか。
Michael Olise's incredible solo goal #UCL pic.twitter.com/BxKj01HVbp— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2024