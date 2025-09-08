経験豊富なフランス代表DFは今夏パリ・サンジェルマンでの長いキャリアに終止符を打ったようだ。



7日、PSGは所属する30歳のフランス代表DFプレスネル・キンペンべがカタール・スポーツクラブへ移籍したことを正式に発表した。



PSGの下部組織出身であるキンペンべは2014年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、現在に至るまでPSG一筋でプレイ。トップチームでは公式戦通算241試合に出場しており、リーグ・アン9回をはじめ、数多くのタイトル獲得に貢献。しかし近年は2023年に負ったアキレス腱の手術の影響もあり、プレイ時間が確保できておらず、昨季も公式戦の出場が5試合にとどまっていた。



そんなキンペンべだが今夏でPSG退団を決断。新天地はカタールのカタールSCに決定しており、すでに正式に契約を締結している。



PSGでの長いキャリアに終止符を打ったキンペンべ。果たしてカタールでどのような活躍を見せてくれるのだろうか。

Un Titi devenu légende !

Merci Presko ! pic.twitter.com/jjkD0TfLB2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025