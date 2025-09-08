ºå¿ÀÎò»ËÅªV¤ÎÎ¢¡¡°ÛÎã¤Î1.93¡¡»Ø´ø´±¤âÌ¾»Ø¤·¤Ç¾Î¤¨¤¿¡¢ºÇ¶¯Åê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö2¿Í¤Î¸ùÏ«¼Ô¡×¤È¤Ï
Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏºäËÜ¡¢ÇßÌî¤ÎÎ¾Êá¼ê¤Î¹×¸¥¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡º£µ¨°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Àîºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤Ç·Þ¤¨¤¿9·î7Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¡£9·î7Æü¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï2¥ê¡¼¥°À©¸å¡¢»Ë¾åºÇÂ®¡¢¤Þ¤¿ºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·´ÆÆÄ¤¬½éÇ¯ÅÙ¤ËÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤â»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë45ºÐ¤ÎÀÄÇ¯´ÆÆÄ¤¬Âç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎò»ËÅª¤Ê¶¯¤µ¤À¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¤Îºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¿ô¡¹¤Î¿ô»ú¤¬°ÛÎã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãù¶â33¡¢2°Ì¤Ë17¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎÆÈÁöÍ¥¾¡¡£¸½¾õ¤Ç2°Ì°Ê²¼¤¬¾¡Î¨5³ä¤òÀÚ¤ë¡¢¼Ú¶â¾õÂÖ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡¢¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤ß¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈØÀÐ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2.12¡¢µß±çËÉ¸æÎ¨¤Ï1.93¤È°Û¼¡¸µ¤Î1ÅÀÂæ¤È¼é¤êÄÌ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ëµß±ç¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼é¸î¿À¤Î´äºêÍ¥¤òÃæ¿´¤Ë¡¢48»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¤ÎÀÐ°æÂçÃÒ¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢40¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨0.94¤ÎµÚÀî²íµ®¤È¶¯¸Ç¤Êµß±ç¿Ø¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿»î¹ç¸å¤Î¾¡Íø´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÅ´ÊÉ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖºäËÜ¤ÈÇßÌî¡×¤È2¿Í¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë2¿Í¤¬Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÅê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÀð¤ÎÍ×¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤¿2Êá¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¼çÀï¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ï101»î¹ç¤Ë¡ÊÅÓÃæ½Ð¾ì´Þ¤à¡Ë½Ð¾ì¡¢Åê¼ê¿Ø¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢½ÀÆð¤Ê¥ê¡¼¥É¤ÇÅê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÂÇ·â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¾¡·èÄê»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿7Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤â1»Íµå¤ò´Þ¤à¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£ÂÇÎ¨.243¤È¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£µ¨¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï8·î27Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿°éÀ®½Ð¿È¤ÎÁáÀîÂÀµ®¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ø¤·½ë¤¤²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç½é²ó¤«¤é´À¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¿Í±¦ÏÓ¤Ë»þ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹¥¥ê¡¼¥É¤Ç5²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÈÆ³¤¯¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âº£µ¨½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÁáÀî¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¤ÏÆÃ¤Ë°éÀ®¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â¡¢ÎÏ¤¬ÙÉ¹³¤¹¤ë2¿Í°Ê¾å¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÊá¼ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ºÇ¶¯Åê¼ê¿Ø¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿Î¾Êá¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ïº£¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó´Þ¤á¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
*µÏ¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ7Æü¸½ºß
文・構成:ココカラネクスト編集部