¡¡8¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦Stray Kids¤ÎFelix¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥´¥ó¥Á¥ã¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢11Æü¤è¤êÆüËÜ¤Ç¤âÆÃÊÌ´ë²è¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅ¹ÊÞÁõ¾þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
¡¡Felix¤ÏÄ¹Ç¯¥´¥ó¥Á¥ã¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¿¥í ¥ß¥ë¥¯¡Ê¥Ñ¡¼¥ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¹¥²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÌÌ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏFelix¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÆâÁõ¾þ¡¢BGM´ë²è¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¥´¥ó¥Á¥ã¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Îß·×¤Ç1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÃêÁª¤Ç5000¿Í¤ËFelix´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê2¼ï¥»¥Ã¥È¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°SNS¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
