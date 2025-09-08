◇イングランド女子スーパーリーグ開幕節 リバプール 1―4 エバートン（2025年9月7日 英国・リバプール）

リバプールの日本女子代表DF清水梨紗（29）が7日、イングランド女子スーパーリーグ開幕節で大ケガから409日ぶりとなる公式戦復帰を果たした。

マンチェスターCからの期限付き移籍が4日に発表された清水は、エバートンとの開幕節に1―4の後半43分から左サイドバックで出場。後半アディショナルタイム突入直後にゴール前に抜け出した相手FWのシュートをスライディングで阻止し、試合の解説者から守備を評価されるなど、短い時間で存在感を見せた。

清水は昨年7月25日、日本代表として出場した24年7月25日のパリ五輪初戦スペイン戦で右膝前十字じん帯断裂の重傷を負った。リハビリに長い月日を費やしたが、レンタル先の新天地で待ちに待った復帰を果たした。

試合終了のホイッスルが鳴ると、日本代表でチームメートのエバートンFW籾木結花（29）が泣きながら清水に抱きつき、復帰を祝福した。試合後に籾木は自身のインスタグラムで「試合中は堪えたけど試合後にりさの姿を見たら涙が止まりませんでした」と吐露。マンチェスターCで同僚だったMF長谷川唯（28）も「公式戦復帰おめでとう」と投稿するなど、なでしこジャパンのメンバーも待望の瞬間を喜んだ。