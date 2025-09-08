日本テレビ系「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が７日、放送された。

同番組はタレントの長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、そんたくナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・自由が丘を訪れた。

この日はオープン直前のチュロス専門店へ。韓国で大流行となっている自分好みのディップを付けて食べるスタイルの店だ。これに長嶋は「（ソースは）何種類もあるんですか？」と質問。そして「お店に来てカスタマイズするとか自分で選ぶって大嫌いなの」とぶっちゃけ。これには店員も苦笑いした。

さらに長嶋は「とにかくその店で最高のものを出せという思いで、ちょっと偉そうで大変恐縮ですけど、そういう思いでやっているので、だから最高のものを出してください」と注文。すると濱家は「山内もいつも同じ事言っている」と言い、店員には「すみません」と申し訳なさそうな顔。そして長嶋と山内を指して「この２人にはオススメのものを、僕は選ばせていただきます。６種類から選べるとは楽しいですよね〜」と現場を空気を読んでなごませていた。